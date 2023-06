Palestino sacó un importante empate 0 a 0 ante San Lorenzo de Almagro en su visita a Argentina en su afán de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Pero, hay un jugador que vivió un partido especial y es Bruno Barticciotto. El hijo del ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, fue una de las grandes figuras del encuentro y los comentaristas argentinos de la transmisión oficial no se cansaron de alabarlo.

Lo cierto es que dspués del cotejo, la Selección Chilena dio a conocer que Eduardo Berizzo nominó al novel ariete para los partidos amistosos ante Cuba, Republica Dominica y Bolivia.

Barticciotto estará presente en los próximos amistosos de la Roja. Photosport

¿Quién lo estaba esperando a la salida del Nuevo Gasómetro? Su padre, quien ya se había enterado de la noticia, por lo que estaba con una sonrisa de oreja a oreja y tras una entrevista compartieron un emotivo abrazo.

“Es un orgullo que me llamen y ser una opción. Donde me toque y cuando me toque, siempre quiero aportar, ya sea en un partido o entrenando y ganando experiencia”, señalo a AS Chile tras el cotejo.