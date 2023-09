Sin duda que dentro de los últimos grandes ciclos gloriosos de la Selección Chilena fueron los que comandó el estratega argentino, Jorge Sampaoli, quien llevó a ‘La Roja’ a conseguir su primer titulo en su historia tras levantar la Copa América 2015.

A pesar de los resultados positivos con la Selección, dentro lo que fue su estancia en ‘La Roja’ recibió varias críticas, en donde en los últimos días, el ex futbolista, Pablo Contreras comentó con el programa de Youtube ‘Mediapunta’ lo que fue su nula relación con el entrenador argentino.

“No me gustaría decir otra cosa más fuerte, pero principalmente me quedo con una desilusión de parte de un tipo que, naturalmente, confió en su gente a la hora de llevarlos al Mundial de Brasil”.

“Yo fui perteneciente todo el primer semestre con Claudio (Borghi) y estaba en un buen momento, estaba en Olympiakos, que no es menor porque estaba jugando Champions en ese tiempo”. comenzó señalando Contreras.

Pablo Contreras era pieza fija en la Selección Chilena | Foto: Photosport

Siguiendo en esa linea, el ex defensor se sintió pasado a llevar por no haber sido considerado por el ‘Casildense’ en lo que fue su estadía como DT de Chile, en la que esperó un trato más especial con su caso.

“El hecho que ni siquiera me haya llamado para decirme que no quería contar conmigo también es válido, si tampoco le puedo cuestionar, pero después de tanto tiempo, después de haber estado 13 años en la Selección, después de haber participado en el Mundial, de cuatro o tres Copa América, cuatro clasificatorias, creo que lo mínimo que me merecía era que me hubiese dado alguna información en decirme ‘mira no cuento contigo por esto y por esto otro”, profundizó.

Tras no ser considerado por Sampaoli en la Selección Chilena, el hoy retirado defensor explicó que aquello fue el gran gatillante para optar por su retiro del fútbol: “me eliminó y producto de ello fue mi decisión en retirarme del fútbol”.

Su historia del terror con Jorge Sampaoli

A pesar de no ser considerado por Jorge Sampaoli dentro de su proceso, Pablo Contreras no quiso quedar atrás de lo que era el especial momento previo al viaje de la Selección Chilena para el Mundial de Brasil 2014 y quiso ir a despedir a sus ex compañeros, en la que recibió un nuevo golpe por el argentino.

“Lo que peor me queda en el corazón y que no olvidaré nunca más, le digo a Felipe si los podía ir a despedir antes de ir al Mundial de Brasil, me dicen que ningún problema, que era mi casa“, comenzó señalando Contreras sobre esta historia.

Finalmente, el defensor que era titular con Claudio Borghi en esa primer parte de las Eliminatorias Sudamericanas, confesó que recibió un portazo de Jorge Sampaoli, quien lo hizo salir de Juan Pinto Durán sin poder despedirse de sus ex compañeros.

“Me dejaron entrar (a Juan Pinto Durán) y cuando voy con mi hijo en brazo, me va a buscar un guardia para decirme que Jorge había prohibido que pudiesen presenciar el entrenamiento de la Selección. Es una estupidez, pero tremenda. Sampaoli sabía que era yo”, cerró.