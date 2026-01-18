A meses de que comience el Mundial de 2026, en Chile la atención está puesta en otro horizonte. La Roja quedó fuera de la próxima Copa del Mundo y atraviesa un proceso de reconstrucción, sin entrenador definitivo y con Nicolás Córdova aún como interino, por lo que el foco principal ya está puesto en el camino rumbo a 2030.

En ese contexto, comienzan a surgir dudas respecto a cómo serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas, sobre todo considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay serán países sede del Mundial 2030. La incertidumbre sobre el formato y el calendario ha generado debate, pero desde la ANFP buscan entregar algo de claridad.

Fue el propio presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, quien abordó el tema en conversación con La Tercera, donde entregó detalles sobre la idea que maneja Conmebol para el próximo proceso clasificatorio, aunque recalcó que todavía no hay definiciones oficiales ni fechas confirmadas.

Pablo Milad revela novedades sobre las próximas clasificatorias (Foto: Photosport)

Respecto al formato, Milad fue claro en señalar que no habrá grandes cambios en la estructura base. “No puedo detallar en profundidad cómo va a ser, pero será igual que las anteriores: todos contra todos, con los 18 partidos correspondientes”, explicó, dando a entender que el tradicional sistema de liga se mantendría para el camino al Mundial de 2030.

Novedades sobre las Clasificatorias Sudamericanas

Eso sí, el dirigente reconoció que existe un proyecto en evaluación para que los ocho primeros de la tabla clasifiquen, aunque todavía no está aprobado. De concretarse, esos equipos clasificados tendrían la particularidad de disputar una UEFA Nations League junto a selecciones europeas, gracias a un convenio de colaboración entre confederaciones.

Milad también despejó las dudas sobre la participación de Argentina y Uruguay en las clasificatorias, pese a que serán anfitriones del Mundial. Ante la consulta, respondió de forma tajante: “Exacto, todos”, confirmando que las selecciones sede igualmente disputarían el proceso eliminatorio sudamericano.

Finalmente, el timonel de la ANFP detalló que la Nations League propia de Conmebol comenzaría recién después del Mundial de 2030, proyectándose para 2030 o 2031. En cuanto al calendario de las Eliminatorias, adelantó que la idea es que el proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo arranque en marzo o junio de 2027, marcando así el inicio oficial del nuevo desafío para La Roja.

DATOS CLAVE



Pablo Milad confirmó que las Eliminatorias 2030 mantendrán el formato todos contra todos.

El proceso clasificatorio arrancaría en marzo o junio de 2027, según la ANFP.