El lateral Marcelo Morales era una de las grandes figuras de la Selección Chilena Sub 23 de cara al Preolímpico 2024, pero de un instante a otro el entrenador Nicolás Córdova decidió borrarlo de la nómina definitiva que irá hasta Venezuela.

¿El motivo? El técnico nacional explicó en conversación con Los Tenores de ADN Deportes que que el jugador de Universidad de Chile no estaba aptos físicamente, lo que llamó la atención de los hinchas chilenos.

Rápidamente, Morales tuvo que dar vuelta la página y en los últimos días se le vio en la pretemporada del Romántico Viajero, con Gustavo Álvarez dándole ciertas indicaciones.

Morales volvió a los entrenamientos de la Universidad de Chile | FOTO: Prensa Universidad de Chile

FRANCISCO EGUILUZ LE CAYÓ CON TODO A MARCELO MORALES

Si bien han pasado algunos días de esta polémica no nominación, el periodista Francisco Eguiluz se mostró bastante ofuscado por lo que hizo el joven canterano de la U.

“El futbolista chileno es bueno para la hamburguesa. Lo de Marcelo Morales es impresentable, un muchacho de 20 años no puede llegar con tres kilos de sobrepeso porque no puede llegar y se acabó. Está perfecto lo que hizo Córdova”, indicó el profesional de las comunicaciones.

“Acá gran parte de los futbolistas que llegan al Preolímpico llegan con el pensamiento que se están jugando el futuro, se están jugando la transferencia a Europa y al único que veo mentalizado en eso es a César Pérez, es el único que hoy en día dice que no quiere jugar en Chile, pero si juega con puros guatones al lado no tiene ninguna posibilidad de jugar en Europa porque no puede jugar solo”, cerró.

¿Cuáles son los números de Marcelo Morales en la U?

Desde su debut como profesional, Marcelo Morales ha disputado 77 compromisos en Universidad de Chile: anotó un gol y dio 12 asistencias.