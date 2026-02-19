Pablo Milad se encuentra en los últimos meses de su segundo mandato como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), un periodo marcado por críticas y cuestionamientos sobre su gestión al frente del fútbol chileno.

Si bien Nicolás Córdova fue ratificado como director técnico interino de la Selección Chilena para este primer semestre de 2026, Milad ha manifestado su intención de dejar definido al próximo entrenador de la Roja, generando debate sobre si un presidente saliente debería tomar decisiones de este tipo.

De hecho, el oriundo de Curicó explicó hace algunas semanas que la federación optará por esperar hasta que concluya el Mundial 2026 para tomar la decisión definitiva sobre la dirección técnica.

El mandato de Pablo Milad al mando de la ANFP acaba en noviembre del 2026 | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Pedro Carcuro no se lo manda a decir con nadie a Pablo Milad

Pedro Carcuro, destacado comunicador de la televisión chilena, se sumó al debate en el noticiero de Televisión Nacional de Chile (TVN) y no dudó en expresar su opinión sobre el manejo de Milad.

“Si se va, que se vaya tranquilo. Ya ha hecho demasiadas embarradas ¿Una más?”, afirmó el periodista, evidenciando su crítica hacia la gestión del presidente saliente.

El comunicador de 80 años agregó que “mejor los que vienen a lo mejor mejoran las cosas y puedan contratar a un técnico positivo para lo que venga para el fútbol chileno”.

Con estas declaraciones, Carcuro refleja la preocupación de muchos en el fútbol nacional sobre cómo se están tomando decisiones estratégicas en Avenida Quilín 5635.

En síntesis…