La Selección Chilena está en un proceso de interinato, en el cual los DT del formativo se han hecho cargo. Nicolás Córdova dirigió ante Brasil y Uruguay en las Eliminatorias y ahora será el turno de Sebastián Miranda de comandar el amistoso ante Perú de la fecha FIFA de octubre.

El tema del técnico se definiría en el 2026. En esta situación, hay una clave, ya que la administración de Pablo Milad en la Federación y ANFP (no están separados ambos entes) dura hasta noviembre del próximo año. Ahí se podría o confirmar la continuidad del directivo o un cambio de proyecto con otra persona al frente del fútbol chileno.

Pedro Carcuro entregó un dato clave con respecto al DT y adelantó que si hay un cambio dirigencial podría llegar un importante profesional. “Esto es con fuente de primera mano, no te estoy chamullando, si hay cambio en la directiva del fútbol, es muy probable que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico de la Selección Chilena”, reportó el conocido periodista en su programa El Rompecabezas de Radio Agricultura.

De momento el Ingeniero está concentrado en el Real Betis, club con el que tiene contrato hasta fines de junio de 2026, por lo que su llegada no podría ser antes de que expire su actual vínculo.

Manuel Pellegrini podría ser DT de la Roja según informó Pedro Carcuro. (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar de forma oficial la Selección Chilena?

Las competencias oficiales para la Roja llegarán en 2027 cuando se juegue la Copa América e inicien las Eliminatorias a la Copa del Mundo del 2030, por lo que hay tiempo.

Por ahora, la Roja jugará un amistoso ante Perú el 10 de octubre en territorio chileno, luego se trasladará hasta Rusia para jugar otros amistosos ante la Selección Rusa el 15 de noviembre y frente a la Selección Peruana el 18 del mismo mes.