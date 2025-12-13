La búsqueda del nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2026 continúa siendo uno de los temas que más ruido genera en el último tiempo en el fútbol chileno.

Tras la polémica salida de Gustavo Álvarez, Azul Azul analiza distintos nombres para liderar el proyecto deportivo de cara al próximo año, donde el club deberá competir tanto a nivel local como internacional.

Entre los técnicos que han estado sobre la mesa aparece el portugués Renato Paiva, quien seduce por su experiencia reciente en Sudamérica y por el perfil internacional que podría aportar al Romántico Viajero.

Renato Paiva dirigió a Botafogo en el Mundial de Clubes | FOTO: Stu Forster/Getty Images

Pedro Carcuro sentencia en tres palabras la opción de Paiva en la U

Fue en ese escenario que Pedro Carcuro, histórico periodista deportivo, se refirió en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura sobre a la opción del ex Fortaleza como eventual técnico del Chuncho y fue categórico.

“Son muchas lucas”, lanzó Carcuro, sintetizando en solo tres palabras la principal dificultad que, a su juicio, podría enfrentar Azul Azul para avanzar en la contratación del estratega portugués.

El debate en las redes sociales ya está instalado. ¿La U está en condiciones de asumir una inversión de ese calibre o si debe inclinarse por alternativas más ajustadas a su realidad actual?

En síntesis…