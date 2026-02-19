La Roja no la pasa bien en las últimas temporadas tras su bajo rendimiento en todas las competiciones. El paso de Ricardo Gareca por la Selección Chilena, marcó un antes y un después luego de su paupérrimo desempeño.

Ante esta situación y las controversiales teorías sobre un posible arribo de Manuel Pellegrini a Chile, Jaime Vera postuló a su candidato a asumir la banca de la selección. Esto tan solo semanas después de la ratificación de Nicolás Córdova al mando.

“¿Un DT chileno para La Roja? Mario Salas es el entrenador que me llama la atención; está preparado”, declaró el campeón de Copa Chile con Deportes Iquique en diálogo con Radio ADN.

El campeón de Segunda División con Deportes Puerto Montt, entregó todas sus fichas al ex Deportes Temuco, asegurando que es una de las buenas opciones a elegir.

“Ya entrenó a la Católica, a Colo Colo, dirigió afuera del país, conoce a los jugadores y conoce la infraestructura del fútbol chileno“, cerró Vera entregando su apoyo a Salas.

Chile viene de dos triunfos consecutivos

En su carrera como entrenador, Mario Salas ha levantado dos torneo nacionales y una Supercopa con Universidad Católica, una Copa Chile con Colo Colo y fue campeón de la liga peruana con Sporting de Cristal.

¿Qué viene para La Roja?

Chile solo ha confirmado sus enfrentamientos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, los que se disputarán en la doble fecha FIFA de marzo. Y que corresponderá al nuevo torneo llamado FIFA Series 2026.

En síntesis