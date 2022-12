El ex jugador de Colo Colo, Jaime Vera, alzó la voz por los dichos de Leandro Fernández, refuerzo de Universidad de Chile, quien se comprometió con ganar el próximo Superclásico del fútbol chileno.

El argentino Leandro Fernández ya trabaja a la par de sus compañeros de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul y se prepara para lo que será el comienzo del Campeonato Nacional, cuando los azules el 22 de enero enfrenten a Huachipato, pero unas declaraciones suyas llamaron las atención de los hinchas de Colo Colo.

"Me enteré acá en Chile la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar. Vine a cambiar la historia de la U, quiero ganar el clásico ante Colo Colo", apuntó el ariete al programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports.

Fernández llegó a Chile con una gran motivación por delante | Foto: Universidad de Chile

Estos dichos no cayeron para nadie bien en los históricos del Cacique y uno que alzó la voz fue Jaime "Pillo Vera, quien en declaración a Redgol se las cantó clarita al ex Independiente de Avellaneda.

"Yo creo que tiene que quedarse callado y primero demostrar y con hechos hablar, después de jugar en el Monumental y ganarle a Colo Colo, no antes. No han ganado hace tanto tiempo allá", resaltó tajantemente el ex entrenador de Deportes Iquique.

"Primero tiene que demostrar, porque no ha demostrado nada en el fútbol chileno. Puede ser muy buen jugador, pero han Chile han llegado buenos jugadores y les ha ido mal, así que mejor tiene que estar piola, tranquilo", finalizó señalando el exmediocampista.

Recordar que el último triunfo del elenco universitario ante los albos aconteció el 5 de mayo del 2013 en el Estadio Nacional, en un 3-2 de infarto a favor del Romántico Viajero.