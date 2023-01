El ex volante albo afirma que el delantero se entregó por completo cuando le tocó defender la camiseta del Cacique y que si llega una oferta superior, la debe aceptar no más.

Jaime Pillo Vera le presta el ropero completo a Juan Martín Lucero: "El fútbol es muy corto y después del fútbol no te ayuda nadie"

La posible partida de Juan Martín Lucero al fútbol brasileño tiene a los hinchas de Colo Colo más que preocupados, y tienen razón, por el gran aporte del argentino no sólo al cuadro albo, también al fútbol chileno, que a punta de goles se hizo un nombre.

Bolavip conversa con Jaime Pillo Vera, el que no critica el deseo del delantero de emigrar, de hecho lo defiende y entrega poderosas razones, a diferencia de lo expresado por Leonardo Véliz, que mostró una postura diferente.

"(el romanticismo)No existe eso, hoy los jugadores son profesionales y van donde más les conviene, lo que sí ellos se entregan por la institución, pero cuando llega una oferta mejor seguramente la van a tomar, el fútbol es muy corto y después del fútbol no te ayuda nadie", indica.

Jaime Vera comprende la situación de Lucero (Archivo)

Agregando que "en ese sentido los jugadores hacen lo que tienen que hacer hoy en día, el romanticismo ya no existe, las cosas han ido cambiando, ya no es como antes".

El Pillo no sabe si su ex club está en condiciones de competir para que el Gato se quede ne Macul. "Yo no sé cuando le ofrecen, pero Colo Colo debe intentarlo aunque es difícil competir con los equipos brasileros", cerró.