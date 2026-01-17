La Kings League World Cup Nations 2026 se ha convertido en uno de los torneos más llamativos del año, donde varias selecciones compiten en formato de fútbol 7, con reglas especiales y un ritmo de juego vertiginoso que atrae a fanáticos de todo el mundo.

La final está programada para este sábado 17, en el Allianz Parque, estadio donde juega Palmeiras, y se espera un público de 40 mil personas, un escenario que promete intensidad, emoción y un espectáculo inolvidable para los seguidores de la Kings League.

En el partido definitivo se enfrentarán Chile y Brasil, que vienen de vencer a España y México respectivamente, por lo que este duelo se robará todas las miradas y se perfila como el más emocionante de la competencia.

Gerard Piqué apuesta por Chile en la final ante Brasil

El exfutbolista español Gerard Piqué, creador de la competencia, ha seguido de cerca la actuación de las selecciones y compartió su perspectiva sobre quién podría quedarse con el título.

“Bueno, creo que la favorita es Brasil por jugar en casa y porque es la actual campeona. Todo el mundo da que Brasil va a ganar, así que yo voy por Chile”, declaró el campeón del Mundo con España y exdefensor del FC Barcelona.

Con su respaldo a Chile, Piqué no solo genera expectativa entre los hinchas de la Roja, sino que también añade un toque extra de emoción al enfrentamiento contra La Canarinha, que parte como favorita por jugar en casa y defender su título. ¿Será mufa la predicción de Piqué? Lo veremos.

¿Qué canal transmite el partido entre Chile vs. Brasil?

El partido será transmitido en vivo por Canal 13, mientras que también estará disponible vía streaming gratuito a través de YouTube y Twitch, en los canales oficiales de la Kings League. Además, la señal online 13GO permitirá seguir el encuentro desde dispositivos móviles, tablets y smart TV.