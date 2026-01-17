Mundial de la Kings League EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto de la final entre Chile y Brasil
Sigue aquí EN VIVO el relato minuto a minuto de la final entre Chile y Brasil en la Kings World Cup Nations.
¡Gol de Brasil!
Feroz contragolpe de Brasil, que pilla mal parado a Chile y decreta el 5-2 a cuatro minutos del final (36').
¡Gol de Brasil!
Limao saca un remate rasante a los 33' y pone el 4-2 para Brasil que estira las cifras ante Chile.
¡Cartulina amarilla!
Andreas Vaz recibe la amonestación tras una fuerte infracción.
¡GOL DE CHILE!
Entró Vidangossy y de inmediato, apenas iniciado el 2T, marcó el descuento para Chile, que ahora lo pierde por uno.
¡Fin del primer tiempo!
Se terminan los primeros 20'. Chile aguantó los últimos minutos y se va al descanso 3-1 abajo ante Brasil
Gol vale doble
A partir del minuto 17:00 y hasta el final del primer tiempo, los goles valdrán x2
¡Amarilla para Chile!
Kily Vilches fue amonestado en La Roja tras una infracción.
¡Era Expulsión!
Canhoto sólo recibe amarilla tras una grosera infracción.
¡VAR!
Se repite el penal de Chile ¡Vamos la Roja!
¡GOL DE CHILE!
Ahora sí. Herrera no elude al portero y le pega de primera. Descuenta la Roja que ahora pierde 1-3
¡También falló Chile!
Ignacio Herrera no pudo con el 'shootout': la pelota se le fue larga en el mano a mano y Chile desperdicia una posibilidad de descontar. Brasil 3-0 Chile
¡FALLÓ BRASIL!
La Canarinha falló el 'Penal Presidente' desde los doces pasos y la ventaja se mantiene 3-0 para Brasil.
¡Gol de Brasil!
Dedo sorprende a todos en el área y marca el 3-0 para Brasil a los 8'. Se pone cuesta arriba la final para Chile.
¡Gol de Brasil!
Lipao anota el segundo y pone el 2-0 para Brasil contra Chile.
¡Lo intenta Chile!
La Roja se ha acercado al arco rival pero no puede concretar. Gran actuación del portero chileno por ahora.
¡Gol de Brasil!
Leleti pone el 1-0 para la selección brasileña con un remate cruzado.
¡Comenzó la final del Mundial de la Kings League!
Arrancó la gran final entre Brasil y Chile
¡PURO CHILE!
Es momento de los himnos en el Allianz Parque
El orgullo de Shelao
"Me siento en una película, estoy agradecido de todos porque me siento increíble", dijo el influencer en la previa.
¡VAMOS CHILE!
La Roja de Arturo Vidal y Shelao ya está en la cancha del Allianz Parque
¡TODO LISTO! Se viene la gran final
En minutos Chile sale a la cancha para enfrentar a Brasil en la gran final de la KWCN
¡Lluvia torrencial en Sao Paulo!
Cae una fuerte lluvia en la ciudad paulista a minutos de la final del Mundial de la Kings League entre Chile y Brasil
¡Gerard Piqué va por Chile!
En un divertido reto, la leyenda del Barcelona se inclinó por La Roja en la final
Los nombres de la ilusión
La nómina de Chile en la KWCN
Presidentes: Arturo Vidal y Shelao
- Mathías Vidangossy
- Piero Gárate
- Rodrigo Martínez
- Fernando Saavedra
- Carlos González
- Ángel Valenzuela
- Matías Rojas
- Matías Donoso
- Matías Herrera
- Ezequiel Luna
- Christian Vilches
- Ignacio Herrera
- Juan Araya
¡Las medallas esperan por el campeón!
El emotivo video que protagonizó Mathías Vidangossy
¡Chile llegó al estadio!
¡Calentando motores!
Antes de la gran final entre Chile y Brasil, el torneo organizó una serie de encuentros amistosos para ir palpitando la tremenda definición.
¡Se viene la final del Mundial de la Kings League!
Bienvenidos al relato minuto a minuto de la gran final de la Kings League entre Chile y Brasil: la definición por el título comenzará a las 20:00 horas y se disputará en el Allianz Parque de Sao Paulo, la casa del poderoso Palmeiras.
Todo listo para la gran final del Mundial de la Kings League entre Chile y Brasil. Este sábado, desde las 20:00 horas, la selección chilena saltará al césped del Allianz Parque en Sao Paulo para buscar un título inédito e histórico.
Ante un estadio repleto en casa del Palmeiras, La Roja de Arturo Vidal, Shelao y Pedro ‘Coloro’ Canales, se enfrentará a Brasil en un duelo que promete paralizar el mundo del streaming y el fútbol siete.
Tras una campaña épica, el equipo chileno alcanzó la final de manera invicta tras derrotar a Países Bajos, Marruecos y Colombia en la fase de grupos, para luego eliminar a potencias como Alemania en cuartos y a España —los anfitriones del formato— en semifinales.
Ahora, llegó la hora del último escollo: Al frente estará Brasil de Kaká. El conjunto local llega encendido tras dejar en el camino a México e Italia, consolidándose como el gran rival a vencer a pesar de haber tropezado en su debut ante los españoles.
