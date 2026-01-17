Todo listo para la gran final del Mundial de la Kings League entre Chile y Brasil. Este sábado, desde las 20:00 horas, la selección chilena saltará al césped del Allianz Parque en Sao Paulo para buscar un título inédito e histórico. 

Ante un estadio repleto en casa del Palmeiras, La Roja de Arturo Vidal, Shelao y Pedro ‘Coloro’ Canales, se enfrentará a Brasil en un duelo que promete paralizar el mundo del streaming y el fútbol siete.

Tras una campaña épica, el equipo chileno alcanzó la final de manera invicta tras derrotar a Países Bajos, Marruecos y Colombia en la fase de grupos, para luego eliminar a potencias como Alemania en cuartos y a España —los anfitriones del formato— en semifinales.

Ahora, llegó la hora del último escollo: Al frente estará Brasil de Kaká. El conjunto local llega encendido tras dejar en el camino a México e Italia, consolidándose como el gran rival a vencer a pesar de haber tropezado en su debut ante los españoles.

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS en CHILE la final del Mundial de la Kings League?

TELEVISIÓN ABIERTA

Esta final, así como toda la participación de Chile, será transmitida en vivo por televisión abierta a través de la señal de Canal 13.

STREAMING

En streaming se podrá ver en múltiples plataformas, como 13GO y en los canales oficiales de la Kings League en YouTube, Twitch y TikTok.Además, también será transmisión de ESPN3 y de Disney+ en su plan premium.

Sigue aquí el minuto a minuto de la final de la Kings League