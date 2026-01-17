A horas de la final de la Kings World Cup Nations, conocida como el Mundial de la Kings League, el talentoso volante Mathías Vidangossy protagonizó un emotivo video en la antesala de la definición entre Brasil y Chile.

En un emocionante registro publicado por la cuenta oficial del torneo, se ve al exmundialista Sub 20 de Canadá con la mirada perdida y visiblemente ilusionado, mirando el escenario de la final, el imponente Allianz Arena de Sao Paulo, casa del Palmeiras.

“No es suerte. Es una vida entera peleando por un sueño. Sacrificando en silencio. Por Chile. Mathías Vidangossy lo merece“, reza la publicación que en pocos minutos alcanzó miles de reacciones.

Vidangossy quiere ser campeón con Chile en la Kings League.

Chile enfrentará a Brasil en la inédita primera versión del Mundial de fútbol 7 que organizó el torneo de Gerard Piqué. Contra todo pronóstico, la Roja de Arturo Vidal, Shelao y Pedro ‘Coloro’ Canales, llegó a la final dejando a grandes potencias en el camino.

En ese recorrido, donde Chile eliminó a España por ‘shootouts’ en semifinales, sin duda que la gran figura del ‘Equipo de Todos’ ha sido Mathías Vidangossy, quien tras radicarse en México se dedicó a tiempo completo a jugar en la Kings League. Hoy, será el momento más importante de su carrera en la especialidad.

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS en CHILE la final del Mundial de la Kings League?

TELEVISIÓN ABIERTA

Esta final, así como toda la participación de Chile, será transmitida en vivo por televisión abierta a través de la señal de Canal 13.

STREAMING

En streaming se podrá ver en múltiples plataformas, como 13GO y en los canales oficiales de la Kings League en YouTube, Twitch y TikTok.Además, también será transmisión de ESPN3 y de Disney+ en su plan premium.