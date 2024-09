Una dolorosa derrota de la selección chilena ante Argentina por tres tantos a cero, dejan en un muy mal a los dirigidos de Ricardo Gareca, quienes quedan en la penúltima posición en la tabla de posiciones y si Perú derrota a Colombia, quedamos como colistas.

Luego de un primer tiempo donde La Roja no sufrió en demasía con la albiceleste, incluso se creó la mejor ocasión del lapso inicial con ese cabezazo de Matías Catalán que dio en el vertical.

Lamentablemente en el complemento, vino LA jugada argentina que terminó con el gol de Alexis MacAllister apenas iniciado el segundo tiempo y que el equipo del Tigre, lo sintió. Para qué decir tras el golazo de Julián Álvarez y la guinda de la torta, el tanto de Paulo Dybala.

El uno por uno de la selección chilena

Gabriel Arias: No tuvo gran trabajo, pero cuando fue requerido en el primer tiempo estuvo bien tras un cabezazo que controló abajo y luego, en un achique a Julián Álvarez en la etapa final. En los dos primeros goles, poco qué hacer y en el tercero un roce lo complicó. De todos modos, no es fácil ser el arquero de La Roja en el primer partido tras el retiro del capitán, Claudio Bravo.

Mauricio Isla: El capitán de hoy, no pasó grandes apremios en lo que respecta a las llegadas de los argentinos por su sector, aunque en ofensiva ya no es el de antes e incluso, se nota su cambio del fútbol argentino al chileno. En resumen, cumplió, pero lejos del Huaso Cósmico.

Matías Catalán: Se ganó el puesto. Bien en los cruces y obligó a salir del área a Lautaro Martínez. Pese a la dura derrota, muestra sus credenciales.

Paulo Díaz: No faltará quiénes digan “en la selección no rinde”, pero en su cancha no anduvo mal. Buen tiempista y en un equipo que requiere de líderes, él lo es. Si algún punto negro se puede agregar, quizás no se vio bien en los balones aéreos defensivos de pelota muerta, pero sería rebuscar.

Thomas Galdames: No le estaba quedando chico el partido. Bravo, a veces muy agitado, pero es lo que se pide de los jugadores en estos partidos. Eso sí, no tuvo diálogo con Víctor Dávila por la orilla izquierda y fue reemplazado por Eugenio Mena.

Rodrigo Echeverría: Uno que muerde y tiene guapeza. Muy pocas veces le ganaron las espaldas, pero no se achica y controló el circuito de Enzo Fernández con MacAllister. En el primer gol, un poco lento en el retroceso. Lo sacaron para cuidarlo de la amarilla, porque está en capilla.

Marcelino Núñez: Poco y nada de un hombre que debe dar más. Juega en Inglaterra, pero muy apagado y no fue la conexión entre los de atrás con la ofensiva. Se justificó el cambio y nunca se puso las pilas, como le pidió el DT.

Felipe Loyola: De más a menos. Bien en lo táctico y el tándem con Mauricio Isla, defensivamente se sacó adelante la tarea obligando a cambiarse de orilla a Nicolás González. En el segundo tiempo, sintió el partido, no generó, no empujó y para colmo de males, pierde la pelota en el tercer gol. Tiene crédito aún.

Víctor Dávila: Le pegaron y pegó. Bien en la presión, pero le llegaba la pelota y no tenía qué hacer. Tampoco le ayudó por su flanco Galdames y luego para evitar la segunda amarilla, Gareca lo reemplazó.

Darío Osorio: La confianza que le tiene el DT es total, él tiene fútbol y capacidad, pero algo le pasa que en La Roja no rinde y en Argentina fue así. Cuando se juega a no perder, no siente el partido, hay que verlo en un duelo donde está la obligación por ganar. El martes tiene que ser y ahí veremos de qué está hecha La Joya de Hijuelas.

Eduardo Vargas: Mal. No aguantó, no controló, no desahogó. Otro que juega con el cartel y la trayectoria, pero la selección clama por un 9. En deuda total.

Eduardo Vargas, nada en Buenos Aires (Photosport)

Los que entraron:

Williams Alarcón: No fue el de Huracán y no pudo nunca ser el empuje que se necesitaba en esa zona. Cuando comenzaba a sentirse mejor, le cambian al compañero y vino el segundo gol, en una zona donde no pudieron sacar el balón.

Carlos Palacios: Las redes sociales y la prensa lo pedía. No destiñó y tuvo un remate que obligó a trabajar a Dibu Martínez, se ganó una nueva oportunidad.

Eugenio Mena: Muy poco, pero nadie entiende su convocatoria y mucho menos su ingreso.

Claudio Baeza: Su ingreso se debe a cuidar a Rodrigo Echeverría quien está en capilla si recibe una amarilla más. Culpable del segundo gol donde el partido se acabó. El peor de La Roja, sin lugar a dudas.

Ben Brereton Díaz: Ingresó tarde y hace pensar que no estaba al cien en lo físico. Poco para evaluarlo.

Ricardo Gareca: La táctica del primer tiempo funcionó, a controlar, cerrar los espacios al rival y un pressing novedoso en Buenos Aires. Pero el tempranero gol en el segundo lapso, dio la impresión que el Tigre no tenía plan B.

¿Cuál es el próximo partido de La Roja?

Este martes 10 de septiembre a las 18 horas, la selección chilena recibirá a Bolivia por la penúltima fecha de la primera rueda de las clasificatorias sudamericanas.