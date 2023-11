Nicolás Córdova asumió de forma interina el cargo de director técnico en la Selección Chilena. El estratega chileno de 44 años y jefe técnico de las selecciones juveniles dirigirá a la Roja adulta en su partido ante Ecuador este martes a las 20:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito por la sexta fecha de las Eliminatorias.

Raúl Toro cuestionó los méritos del estratega. “¿Por qué crees que está en la Selección? ¿Crees que tiene méritos para estar en la Selección? Una persona que le fue mal en Palestino. En el primer año estuvo bien, quizás más o menos. Después para fuera”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

El ex DT de Audax Italiano asegura que Córdova no tiene buenos resultados en su carrera como entrenador. “Se fue a Wanderers, bajó. Después se fue a Universitario de Lima, le fue mal, lo echaron. Estuvo en Qatar, lo echaron. Le fue mal en todos lados. Entonces ¿Qué proyección?”.

Toro asegura que la Roja debería ir por otros DT y piensa que el ex Palestino no tiene el bagaje suficiente. “Yo creo que a la Selección tienen que ir los mejores técnicos y lamentablemente pienso que los dirigentes en el fútbol chileno tiraron a la jaula de los leones a este cabro, si no tiene experiencia, le ha ido mal”.

El terrible escenario que se imagina Raúl Toro

El ex DT de Liga de Loja se pone en el escenario que la Roja sufra una estrepitosa caída en Quito por las Eliminatorias. “La Selección la tomó (Córdova), imagínate que nos hagan una boleta en Ecuador, ese cabro ya cagó, no le puede ir más mal a un entrenador como le ha ido a él. A mí me da pena, porque quizás a él le ha faltado experiencia, ha dirigido poco”.

Nicolás Córdova es el DT interino de la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Además menciona que el DT interino de la Selección Chilena no tiene mayores logros. “Los técnicos generalmente se notan al tiro ¿Cuánto lleva trabajando en el fútbol? Seis años más o menos ¿Qué ha hecho? Dime algo, si ha llegado a una Liguilla, ha peleado un título, ha salido campeón, nada de nada”.

El candidato de Raúl Toro para la Roja

El ex DT de Audax Italiano tiene a su preferido para asumir en la Selección Chilena, se trata de Ricardo Gareca. “Me encantaría que viniera el que estuvo en Perú, porque ya tiene experiencia, estuvo en Mundiales, dirigió a una selección que no tenía grandes jugadores, le sacó trote. Es serio, no es una persona que gana y se cree el mejor. Es una persona muy recatada”.

Por último, aseguró que el escenario es complicado para el entrenador que le toque asumir. “Pienso que tenemos a un técnico que tenga la experiencia suficiente. Nosotros estamos en un momento… si aquí viene Guardiola y no le va a ir bien”.