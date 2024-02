Ricardo Gareca elige a su jugador top en la historia de La Roja: "Es de los mejores jugadores que yo he visto"

Ricardo Gareca fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Chilena a fines de enero y rápidamente el adiestrador trasandino se puso a trabajar en Juan Pinto Durán.

Y es que el ex DT de Vélez Sarsfield y de la Selección de Perú deberá a dar a conocer la lista de los jugadores que dirán presente en la fecha FIFA de marzo, donde La Roja enfrentará a Albania y Francia.

Esta situación ha generado intriga entre los periodistas nacionales, quienes en cada entrevista que da Gareca a los medios intentan sacarle mayor información sobre este tema.

RICARDO GARECA VUELVE A ELOGIAR A JORGE “MAGO” VALDIVIA

Fue en el programa MediaPunta que “El Tigre” Gareca tuvo una conversación más distendida y ahí el periodista Daniel Arrieta le consultó sobre si tiene algún amigo chileno.

“¿Chileno?. He tenido a Valencia en Santa Fe, a Waldo Ponce que es un muchacho extraordinario en Vélez. No quiero olvidarme”, respondió Gareca.

Segundos después, el actual seleccionador del Equipo de Todos recordó el nombre de Jorge Valdivia. “Valdivia, a Jorge lo tuve en Palmeiras muy breve, pero me pareció a nivel personal y como jugador extraordinario, de los mejores jugadores que yo he visto, que he tenido la posibilidad de tener”, cerró.

Ahora, Valdivia está en el mundo de las comunicaciones | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿CUÁNDO COMIENZA EL CICLO DE RICARDO GARECA EN LA ROJA?

El 22 de marzo en Italia arranca el ciclo de Ricardo Gareca en La Roja cuando enfrente a Albania. 4 días más tarde deberá trasladarse hasta la ciudad de Marsella para medirse con la temible selección de Francia.