Ricardo Gareca no está de acuerdo con Miguel Ángel Neira sobre Leo Messi: "Prefiero que..."

Ricardo Gareca se refirió a la ausencia de Lionel Messi en el duelo entre La Roja y Argentina. El DT de Chile expresó su alivio por dicha baja en el combinado rival, algo completamente distinto a lo expuesto por Miguel Ángel Neira.

¿Qué dijo el mundialista? En conversación con BOLAVIP CHILE, aseguró que cualquier figura argentina tiene más pesó que el número 10 del Inter Miami. Por ello, se decantaba por su presencia en el duelo de este jueves.

Sin embargo, el entrenador de La Roja no piensa igual. En conferencia de prensa fue consultado por la estrella y no ocultó su parecer, independiente del importante recambio que tenga el plantel de Lionel Scaloni.

“Yo veo a Argentina muy bien, pero prefiero que no esté Messi. Es una observación y no inválida la categoría y los recursos de Argentina, pero hay una coincidencia generalizada, prefiero que no esté y es importante eso”, indicó.

“No desconozco que saben resolver la situación, tienen buenos resultados sin Messi. Han sacado los partidos adelante con gran rendimiento también y eso no varía”, agregó sobre la ausencia del crack.

Lionel Messi se perderá el duelo ante La Roja. Un alivio para Ricardo Gareca.

El plan de La Roja

Independiente del once titular rival, Ricardo Gareca se enfoca en sus dirigidos. Le quitó un poco de relevancia a lo que proponga el vigente campeón de Copa América y líder de las clasificatorias.

“Vamos a tratar de fijarnos en nosotros, eso es lo más importante, más allá de analizar y ver al rival, veo algo similar a Copa América, pero este campo de juego es más grande”, lanzó.

“Espero que sea una mejor actuación, pues no tienes muchas ocasiones de gol. Que tengamos un juego más fluido es lo que espero”, concluyó sobre el duelo en Buenos Aires.