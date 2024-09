La dolorosa derrota de la selección chilena ante Bolivia por dos a uno dejó un tremendo sinsabor en las huestes chilenas ya que La Roja compromete seriamente su clasificación a la Copa del Mundo del año 2026.

Pese a eso, la única alegría – si es que se puede llamar así – fue el gol de Eduardo Vargas que significó el uno a uno parcial en el minuto 39′ del primer lapso, cuando el golero Carlos Lampe se cae y eso lo aprovechó Turbomán para anotar.

Sin embargo, se comentó mucho sobre este tanto ya que algunos reclaman el poco juego limpio que tuvo el atacante chileno, sobre todo que el golero terminó sufriendo una dura lesión de la rotura en el tendón de Aquiles.

Y eso fue objeto de consulta al técnico de La Roja, Ricardo Gareca, quien no tuvo en reparos en decir que todo es muy interpretativo. “Esto no tiene nada que ver con la vuelta al mundo. Vargas puede interpretar como interpreté yo que se resbaló el arquero”, afirmó el Tigre.

Gareca: “Esto no tiene nada que ver con el Fair Play”

De todos modos lamentó la lesión del ex portero de Huachipato. “Que después, lamentablemente pobrecito, el chico sufre una lesión complicada y lo lamentamos por el arquero. Pero esto uno lo puede interpretar”, dijo el DT.

Lampe siendo retirado de la cancha (Photosport)

A su vez, dijo tajantemente que no pueden pedir que el jugador tirase el balón afuera, porque la jugada debía continuar. “Esto no tiene nada que ver, no se tienen que mezclar las cosas. Yo vi una situación que pensé, que se había resbalado. Después se constató una lesión, ¿Qué quieren? ¿Que no haga el gol? En un resbalón, en algo que se puede interpretar como un yerro, como una fatalidad”, enfatizó.

Finalmente y para que se entienda, lo de Vargas con Lampe no tiene nada que ver con el juego limpio. “Si después trasciende y se constata que hay una lesión, bueno uno lo lamenta por el jugador, pero eso no tiene nada que ver con el fair play. El gol es legítimo, Vargas lo aprovechó como cualquier jugador”, cerró Gareca.

¿En qué lugar se ubica la selección chilena?

La selección chilena marcha en el noveno lugar con apenas cinco puntos, dos más que Perú, equipo que es el colista de las eliminatorias sudamericanas. La Roja se aleja de los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.