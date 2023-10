Rodrigo Echeverría le hace un queque XL a Arturo Vidal, pero no llora su ausencia: "Tenejos jugadores para suplirlo"

La Selección Chilena tiene la mente puesta en el partido de este jueves, donde los dirigidos por Eduardo Berizzo enfrentarán en el Clásico del Pacífico a su similar de Perú buscando tres puntos que le permitan acomodarse en la tabla de posiciones.

No es un misterio que La Roja no pasa por un buen momento futbolístico y hace mucho tiempo que le cuesta llegar al gol. Como si fuera poco, para lo que resta del año no podrá contar con Arturo Vidal tras la lamentable lesión que sufrió ante Colombia.

Fue precisamente el King quien se llevó los elogios de Rodrigo Echeverría, jugador de Huracán que enfrentó la conferencia de prensa: “Arturo ha demostrado que es un jugador súper importante para la Selección, se está recuperando de buena forma y viene casi todos los días”.

Echeverría habló en conferencia de prensa. | Foto: Photosport

Echeverría elogia a Vidal, pero no llora su ausencia: “En ese sentido es muy profesional. Tenemos muy buenos jugadores para suplirlo, estamos trabajando de buena forma, todos comprometidos. Vinimos a la Selección a conseguir la mayor cantidad de puntos posibles”.

Sobre el partido frente a los del Rímac, Echeverría cree que “Todos los partidos que jugué con Perú me tocó hacerlo cuando estaba la pandemia y no podía ir la gente al estadio, pero se vive de otra forma. Ahora es lo mismo, pero con gente, que eso nos ayuda, que hagamos sentir la localía y lograr un triunfo que es lo que estamos buscando”.

“Será un partido complicado por la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros tenemos a nuestros jugadores y nuestras armas, nos estamos preparando para hacer un buen partido”, remató en el cierre.

Chile, en el fondo de la tabla

Chile tiene una unidad y se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones junto a Perú y Paraguay, aunque tiene peor diferencia de gol. En el fondo están Bolivia y Ecuador con 0 unidades.

Lo que viene después de Perú

La Roja deberá viajar hasta Venezuela para enfrentar a los llaneros el 17 de este mes. Posterior a eso, en noviembre, recibirá la visita de Paraguay y viajará hasta la altura de Quito para desafiar a los ecuatorianos.