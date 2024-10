Ricardo Gareca confirmó que seguirá siendo el DT de la Selección Chilena. Ello despertó inmediatamente la respuesta de la crítica: Rodrigo Herrera avaló la continuidad del argentino en la banca nacional.

No por rendimiento o por otros motivos, sino que uno en específico: quiere que no se le quite el foco a la crisis del fútbol chileno. Y es que para él, hay claros responsables de esta pesadilla que vive la actividad.

¿Quiénes? En conversación con BOLAVIP CHILE, le envió un potente mensaje a los dirigentes. Aseguró que haber quitado al entrenador de su cargo hubiese cambiado el foco y limpiado lo imagen de los culpables del problema.

“Nos permite otra oportunidad. Por lo general, estos cambios de entrenadores, hacen pasar página y dar cuenta de que el problema era el entrenador, pero los dirigentes nunca se hacen cargo de sus errores, de las fallas estructurales”, señaló.

Tras ello aseguro que “cambiando de entrenador se renueva la cara, cambia la casa y la gente se vuelve a ilusionar. Al final, ellos pasan piola. Hay que apuntar a lo importante: Gareca es parte de los responsables, pero acá hay cosas mayores”.

“No se solucionaban sacando al entrenador, que es el camino es fácil. Ahora, si fuera por los dirigentes, lo sacaban. El tema es que no tienen ni un peso. Con los bolsillos pelados, es obvio que siguiera Gareca”, lanzó.

Ricardo Gareca seguirá al mando de La Roja.

¿Y la estadía de Ricardo Gareca?

A pesar de que no está contento con los resultados, el periodista tampoco estaba de acuerdo en sacar al Tigre Gareca a poco de enfrentar a Perú y Venezuela. Hubiese sido un acto kamikaze.

“Hay un trasfondo que desconocemos, está bien en la medida que Gareca haya llegado al acuerdo de bajar sus pretensiones contractuales de indemnización. Si no, es una compra de tiempo”, destacó.

“Creo que no había una gran diferencia entre sacarlo ahora o en noviembre, porque los partidos están a tres semanas. Iba a costar mucho prepararlos con un técnico interino, que iba a ser Nicolás Córdova”, finalizó.