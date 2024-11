Universidad de Chile mira a Octavio Rivero para 2025. El delantero uruguayo, que actualmente milita en Barcelona de Ecuador, fue contactado por los azules para encarar la próxima temporada. Ello molestó a Rodrigo Herrera.

¿La razón? Para el periodista, hay que elevar el nivel pensando en la Copa Libertadores del próximo año. De lo contrario, el cuadro azul arriesga pasarlo mal en el certamen internacional. Así lo indicó en charla con BOLAVIP CHILE.

“Octavio Rivero es un buen jugador, pero si estamos pensando en que esa es la vara de la U para reportarse de cara a la fase de grupos de Copa Libertadores, entonces el listón está bien bajo”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Pensé que la U iba a por lo menos reforzarse con un jugador de nivel sudamericano. La meta de la U tiene que ser pasar la primera ronda y ese es un jugador para reforzarse de cara al torneo local”.

Tras ello, advirtió a los azules de lo complejo que puede ser apostar por el charrúa para 2025.

“Si esa va a ser la medida, me empezaría a preocupar. Seguramente, Octavio Rivero viene acá y va a hacer un buen campeonato, no me cabe duda, pero la Libertadores es otra cosa, es otro nivel, es otra intensidad”, alertó.

“Hay que invertir, hay que metérsele la mano en lo posible en serio. Jugadores del nivel de Lea Fernández, eso es lo que necesita la U. Si no hubo de verdad, se puede arriesgar un papelón en la Libertadores”, cerró.

Rodrigo Herrera no quiere a Octavio Rivero en Universidad de Chile.

El delantero que quiere Universidad de Chile

Tal como señaló BOLAVIP CHILE, el cuadro azul contactó a Octavio Rivero. Mantiene contrato vigente con Barcelona de Guayaquil: su cláusula de salida está tasada en 1 millón de dólares.

Durante la presente temporada, marcó 10 goles en 14 partidos de la Serie A de Ecuador. Vistió la camiseta de Colo Colo entre 2016 y 2018.