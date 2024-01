El entrenador argentino, Ricardo Gareca fue oficializado como nuevo estratega de la Selección Chilena de cara a los próximos desafíos con ‘La Roja’ tras lo que fue el magro paso de Eduardo Berizzo con el equipo de todos.

Sobre esto, el periodista Rodrigo Herrera conversó con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue la presentación del ‘Tigre’, en la que se mostró ilusionado con las grandes primeras impresiones del nuevo seleccionador nacional.

“Si me gustó, porque se escuchó un tipo con autoridad, que dejó muy claro acá que tiene un objetivo único que es clasificar al Mundial, el resto es secundario. Aparte de eso, yo creo que dejó muy claro que el tipo acá va a utilizar lo que le sirva o lo que él quiere, porque dijo que no importaba si los jugadores no estaban jugando mucho afuera, si a él le servían lo podía ocupar”, partió señalando Herrera.

“Dio puras buenas señales de un tipo que ya tiene los galones problemas para asumir un problema, porque hoy la Selección Chilena es un problema”.

Por otro de los temas que el comunicador tuvo palabras fue sobre las situaciones de Alexis Sánchez y Claudio Bravo, en la que se cuadró con la decisión que tuvo el ‘Tigre’ para lo que son los presentes de ambos jugadores en el ‘Viejo Continente’.

Gareca fue presentado en La Roja | Foto: Photosport

“Salió jugando, realmente demuestra su experiencia, faltó que le preguntaran si el pisco es chileno o peruano y también hubiera salido jugando, estaba bien preparado. Es natural que le pregunten, yo creo que lo va a llamar, yo creo y este es el desafío, él dice que va a viajar a ver a los jugadores, yo apuesto que para en Sevilla para ver a Bravo”, explicó.

El futuro de La Roja sub 23 en el Preolímpico

Herrera dejó de lado también lo que fue la presentación de Ricardo Gareca en ‘La Roja’ y abordó lo que será el presente de la Selección Chilena sub 23 en el Preolímpico, en la que espera que el equipo pueda tener una mejora futbolística.

“Si quedamos eliminados no es un gran fracaso, el fracaso es que el equipo prometía a partir de los jugadores mostrar algo distinto y da la impresión que la sub 23 cuando se colocan La Roja no pueden hacer nada mejor de lo que hayamos visto en la adulta, un juego lánguido, poco profundo, de tenencia absurda porque no se generan ocasiones”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Herrera dejó la luz de esperanza para la Selección Chilena sub 23 dentro del Preolímpico, en la que para ello, el equipo de Nicolás Córdova debe imponerse como sea ante Uruguay.

“Esa promesa de cambio no se ha visto, ahora tremendo balón de oxígeno nos regaló Bielsa, todos pensábamos que Uruguay con Bielsa iba a ser una fuerza imparable con los campeones sub 20 y terminó perdiendo con Paraguay. Ahora se abre un camino, que es muy difícil, ganarle a Uruguay, ganarle a Paraguay y empatar con Argentina. Hay que mejorar, ojalá esta semana se haya trabajado bien, porque también Uruguay se juega la vida, pero vamos a tener un mata a mata con Bielsa y eso es bonito”, cerró.