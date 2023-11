La Selección Chilena Femenina se clasificó a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 el martes pasado derrotando a Estados Unidos en un reñido encuentro y, de esa manera, aseguró una nueva medalla para el Team Chile.

El gran problema que tendrá Luis Mena ahora es en el arco, ya que Christiane Endler debe volver al Olympique de Lyon y también lo tendrá que hacer Antonia Canales en el Valencia, por lo que no hay una tercera arquera que pueda jugar.

De momento, La Roja tendría que salir con una jugadora de campo para disputar el oro ante México, salvo que funcione el último recurso de reemplazar a una jugadora lesionada y así poder conseguir una tercera arquera.

Esnaola apunta a Mena por el bochorno del Fem. | Foto: Photosport

El bochorno que vive el fútbol femenino con el lío de las arqueras fue abordado por el panel de F90 de ESPN Chile, en donde Sebastián Esnaola cargó en contra de Luis Mena como el gran responsable de la situación.

El destacado periodista chileno asegura que “Sea como sea, si el coordinador llamó o no, si le dieron el dato o no, la responsabilidad es del técnico”, dijo individualizando al ex técnico de Colo Colo Femenino.

“Ojo, es un logro disputar una medalla e incluso si se logra la plata es un logro para el fútbol femenino. Pero si termina 5-0… y me van a perdonar, pero si se come una boleta por mucha medalla que se consiga corre riesgo el ciclo de Luis Mena”, complementó en el cierre.

La Roja quiere oro

La Roja Femenina disputará el viernes el oro panamericano frente a México, compromiso que se tomará como una revancha después del triunfo azteca por 3-1 en la fase de grupos marcado por los errores de Christiane Endler.

Así se define el tercer puesto

Estados Unidos y Argentina definirán la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 tras haber caído frente a Chile y México respectivamente en las semifinales del torneo.