El empate sin goles entre la Selección Chilena y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas más la renuncia de Eduardo Berizzo al banco de La Roja hizo que una danza de nombres comience a sonar para tomar su puesto, pero hay varios que ven con orgullo poder dirigir al Equipo de Todos.

Uno de los DTs nacionales que actualmente se encuentra sin club es Jaime García, quien decidió dejar Ñublense de Chillán tras varios años al mando del buque y comenzó su periplo por Europa donde visitó los entrenamientos de varios clubes del Viejo Continente, como son: el Betis, Inter y Mónaco.

García dejó un grato recuerdo entre los hinchas chillanejos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hay que tener presente que en los últimos meses, el novel adiestrador sonó con fuerza para ser el sucesor de Mauricio Pellegrino en laUniversidad de Chile.

García fue invitado al programa programa de Youtube Salir Jugando y fue ahí que fue consultado acerca de las posibilidades de poder dirigir a Chile, a algo que el entrenador no titubeó.

“¿Si me siento preparado? Absolutamente, pero creo que el fútbol me indica los momentos y los espacios como ha marcado mi vida. Yo no me apuro, trato de trabajar a medida que el fútbol me va entregando herramientas, pero quién no estaría con el orgullo de representar a tu selección, a tu gente, a tu sangre. Yo voy a muerte nomás”, declaró el oriundo de Cartagena.

“He hecho el camino largo y si en algún momento de la vida se me presenta, creo que sí, iría absolutamente”, remató.

Lo que se le avecina a La Roja

Encuentro ante Ecuador, amistosos de marzo, la Copa América de Estados Unidos 2024 y la reanudación de las Clasificatorias en septiembre es lo que se le viene a Chile.

¿Cómo va la Roja en la tabla de posiciones?

La Roja marcha octava en la tabla de posiciones con 5 puntos, los mismos que Paraguay (7) y Ecuador (6), aunque con peor diferencia de gol. Por ahora, Chile se estaría quedando sin Mundial.