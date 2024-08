El ex seleccionado nacional reaccionó a la nómina de Ricardo Gareca y no entendió la nominación de un jugador.

La Selección Chilena está a pocos días de volver a juntarse para encarar los compromisos de Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde deben enfrentar a Argentina en Buenos Aires y a Bolivia en el Estadio Nacional.

En el día de ayer, Ricardo Gareca entregó la lista de jugadores que dirán presente en Juan Pinto Durán para los dos partidos en el mes patrio. Dentro de la lista el ‘Tigre’ hay varias sorpresas e históricos que no fueron tenidos en cuenta.

Alexis Sánchez no viajará al país tras haber sufrido una lesión en los entrenamientos del Udinese, mientras que Claudio Bravo no fue citado por su inactividad y aún no contar con un equipo para ser visto por el cuerpo técnico de La Roja.

Jean Meneses se metió en los 26 convocados por Gareca. | Foto: Photosport

Marcelo ‘Toby’ Vega, ex volante de La Roja y panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, perdió la paciencia cuando estaban revisando la lista de los convocados y saltó el nombre de Jean Meneses.

Vega no puede entender que el nuevo jugador del Vasco da Gama este convocado y en su lugar no haya ido Lucas Cepeda de buen presente en Colo Colo: “Cepeda es mucho más que Jean Meneses, de qué estamos hablando”, dijo.

Lo cierto es que Jean Meneses está citado y será parte de los 26 jugadores que buscarán meterse en el once inicial de Ricardo Gareca pensando en el difícil duelo ante Argentina y después los puntos clave ante Bolivia.

Lo que viene para La Roja

La Roja saltará a la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires el 5 de septiembre a las 8 de la noche, mientras que el partido ante Bolivia está pactado en el Estadio Nacional de Santiago para el 10 del mismo mes a las 6 de la tarde.