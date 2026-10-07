El mediocampista de La Roja fue una de las figuras en el 2-0 sobre México: "Se vio lo que veníamos trabajando", apuntó.

La Selección Chilena volvió a los triunfos tras cerrar la gira por Norteamérica con un favorable 2-0 ante México en Los Ángeles. Con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, La Roja lavó las heridas tras las derrotas frente a Canadá y Estados Unidos.

Uno de los que alzó la voz tras la victoria en el Memorial Coliseum, fue Pizarro, autor del segundo gol de Chile ante el ‘Tri’: “Siempre es bueno un triunfo y sobre todo en el contexto que se estaba dando la gira, terminarla así y jugando bien además… sabíamos que hoy era importante ganar, jugar de la forma que jugamos. Creo que se vio lo que veníamos trabajando”, rescató el ‘Vicho’.

Chile festejó en Los Ángeles con goles de Maxi Gutiérrez y Vicente Pizarro (Photosport).

El mediocampista de Rosario Central, que se ha ganado un puesto de titular en el ciclo de Nicolás Córdova al mando de La Roja, también tuvo palabras para la abrupta salida de Marcelino Núñez en medio de la gira tras un conflicto con el entrenador: “Fue una gira un poco complicada por lo que se estaba hablando”, comentó Pizarro.

Asímismo agregó: “Creo que hay que tener calma, sobre todo ahora que se ganó un partido. Tuvimos calma el otro día porque nos tocó perder y creo que hay que hacer un poco lo mismo. Hay que seguir trabajando”.

“Hoy nos dimos cuenta de que podemos competir, de que podemos ir a buscar los partidos. Así que nos vamos muy contentos porque es un triunfo que sin duda merecíamos”, cerró.

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En síntesis…