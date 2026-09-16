Nuevo problema para La Roja: Rosario Central no quiere ceder a Vicente Pizarro para la fecha FIFA

En el conjunto 'Canalla' no estarían dispuestos a ceder al mediocampista debido a la definición de la Supercopa Internacional ante Estudiantes La Plata.

La Selección Chilena sumó un nuevo problema de cara a su próxima gira por Norteamérica. Y es que todo indica que Rosario Central no estaría dispuesto a ceder a Vicente Pizarro para los amistosos que La Roja disputará ante Canadá, Estados Unidos y México en la fecha FIFA.

El mediocampista debería incorporarse a los trabajos del ‘Equipo de Todos’ el próximo lunes, una vez que el conjunto ‘Canalla’ enfrente el domingo a Argentinos Juniors por la Liga Profesional de Argentina. Sin embargo, y según pudo averiguar Bolavip Chile, en Rosario existe preocupación por perder al volante en una fecha clave para el club.

Esto porque el elenco que dirige Jorge Almirón tendrá que disputar la definición de un título el próximo 26 de septiembre, precisamente la misma jornada en que Chile tiene programado su amistoso frente a Canadá en Toronto. Ese día, Central se medirá ante Estudiantes por la Supercopa Argentina.

Ante este escenario, y según la información conocida, la dirigencia de Rosario Central estaría intentando negociar con la ANFP para conseguir que Pizarro sea desconvocado y pueda permanecer en Argentina para disputar la definición.

Así, en Rosario agotarán todas las instancias y buscarán negociar hasta lo último para lograr un acuerdo entre ambas partes, y que Vicente Pizarro se quede en Argentina para la final de la Supercopa Internacional. De todas formas, el escenario se vuelve complejo para el club argentino considerando que las convocatorias a selecciones son de caracter obligatorio de acuerdo a los estatutos FIFA.

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¿Cuándo juega Chile?

El primer amistoso de la Selección Chilena será ante Canadá, el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto. Luego, el equipo dirigido por Nicolás Córdova viajará a Estados Unidos para enfrentar al combinado local el martes 29 de septiembre, desde las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.

El último compromiso de esta serie de amistosos será frente a México, nuevamente en Estados Unidos. El duelo está programado para el martes 6 de octubre, a partir de las 22:30 horas de nuestro país, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.