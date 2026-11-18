El mediocampista apuntó al nuevo nombre que podría asumir el buzo de DT de La Roja: "Siempre hay que estar al cien".

La Selección Chilena comienza a mirar hacia el próximo proceso mundialista y, tras el empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental, Vicente Pizarro se refirió al futuro de La Roja y a la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma como entrenador de cara al camino rumbo al Mundial 2030.

El mediocampista de Rosario Central habló sobre la opción de que el ‘Ingeniero’ agarra el fierro caliente del ‘Equipo de Todos’. “Yo creo que siempre, es un referente a nivel país importante, si le toca estar acá, o la persona que le toque, los jugadores siempre van a estar disponibles y preparados para trabajar el día a día”, señaló.

El camarín de La Roja abordó la posibilidad de que llegue Manuel Pellegrini (Getty Images).

Pizarro también abordó el nuevo proceso que deberá afrontar la Selección Chilena, marcado por la presencia de futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el proceso. En ese sentido, el ‘Vicho’ apuntó al compromiso de los jugadores.

“En la exigencia de estos partidos siempre hay que estar al cien, prepararse de la mejor manera para estos partidos, si está él (Pellegrini) o Nico (Córdova), o quien le toque estar los jugadores tenemos que estar disponibles para trabajar”, sostuvo.

Bajo el interinato de Nicolás Córdova, el hijo de Jaime Pizarro se ha convertido en uno de los nombres habituales de esta nueva generación de La Roja. El ‘Vicho’ suma 22 partidos jugados con la selección chilena tras su debut en 2023.

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