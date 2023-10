Han pasado casi dos días desde la dura derrota de la Selección Chilena ante Venezuela por la cuarta jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, en donde La Roja se vio mal ante el conjunto Vinotinto.

La escuadra dirigida por Eduardo Berizzo no hizo un mal primer tiempo, pero terminó pagando caro el error de Paulo Díaz, la expulsión de Marcelino Núñez y el nulo poder de concreción que tuvo el combinado nacional ante los llaneros.

“Mucho se puede desmenuzar del partido que terminó siendo catastrófico, pero para mí y es parte de mi discurso, en el desastre de Maturín los responsables son los jugadores”, analizó Waldemar Méndez en Futuro FC de Radio Futuro.

Sánchez tuvo un discreto partido ante Venezuela. | Foto: Photosport

En esa línea, Méndez culpa a los jugadores: “Entiendo que a Berizzo no le ha ido bien, no hay identificación de juego y es achacable al técnico, pero yo sinceramente veo mucha responsabilidad de los jugadores”.

“Antes de la ridiculez que hizo Marcelino, la no concreción ante situaciones claras o una mala decisión de tres cuartos de cancha en adelante fue muy notoria y te termina marcando en Clasificatorias”, complementó.

¿Uno de los responsables? Waldemar no tiene miedo: “Si a la no concreción le sumas las malas decisiones donde Alexis Sánchez nuevamente trató de tomar la manija de la habilitación; Alexis, no sos habilitador, estás para definir. No sé si el mensaje de Berizzo fue retroceder, pero todas las pelotas que trató de habilitar no lo hizo y se diluyó la jugada”, dijo en el cierre.

El duro calendario de La Roja

Chile tendrá un duro desafío en noviembre cuando tenga que recibir a Paraguay en un duelo clave para las aspiraciones de La Roja de llegar a la próxima cita mundialista. Días después, deberá visitar a Ecuador en la temible altura de Quito.

Los números de Berizzo

Eduardo Berizzo ha dirigido a La Roja en 14 oportunidades entre amistosos y compromisos oficiales, acumulando cuatro victorias, cinco derrotas y cinco caídas que han calado hondo en el hincha nacional.