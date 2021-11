Alejandro Tabilo se vistió de gala anoche en Guayaquil, en donde derrotó al oriundo de los Países Bajos, Jesper De Jong en la gran final del Challenger 80 de Guayaquil, logrando de esa manera su primer título de esta categoría.

El partido comenzó favorable al chileno, quien no tuvo inconvenientes en sacar una rápida ventaja para cerrar sin problemas el primer set. En el segundo, el europeo opuso más resistencia, pero de igual manera Tabilo encontró el break cuando el neerlandés buscaba sobrevivir en el partido y, de esa manera, cerró su primera corona.

Al finalizado el encuentro, Tabilo se refirió al esfuerzo tras el título: “Estoy feliz, sin palabras, muy emocionado. Con mi equipo este año ha sido muy duro para nosotros, venimos luchándola de hace tiempo. Con mi familia, mucho sacrificio y gracias a ellos estoy acá, así que feliz de haber podido ganar acá en Sudamérica”, comenzó diciendo.

Después, fue consultado por las palabras de Jaume Munar, primer preclasificado que Tabilo despachó en primera ronda y quien dijo que el chileno sería campeón: “Menos mal no escuché eso, yo venía enfocado del principio. Después de ese partido seguí con la misma mentalidad y muy feliz de haber podido seguir con este nivel. El saque es algo que he estado trabajando mucho este año, antes no sacaba así y me costaba mantenerlo”, aseguró.

Para cerrar, contó lo duro que fue haber vuelto tras una Peritonitis que lo tuvo muy complicado: “El año pasado vine de vuelta de una Peritonitis y fue mi primer torneo de vuelta y fue duro haber vuelto tan rápido después de la operación, así que ganar acá en Guayaquil es increíble”, sentencio.