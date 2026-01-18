El primer gran torneo de Tenis ya comenzó y se trata del Australian Open, quien en su edición 114° contará con la presencia de tenistas chilenos, en el que hoy uno de ellos tendrá su gran estreno.

Se trata de nuestra raqueta número uno, Alejandro Tabilo (79°) quien hoy tendrá su debut en la competencia, en la que espera poder tener un buen desempeño en este prestigioso torneo.

Su rival en esta primera ronda del cuadro principal será el francés Quientin Halys (85°), un contrincante que llega de buena forma a este torneo, por lo que promete ser un partido bastante reñido para el tenista nacional.

El que salga ganador de este enfrentamiento, se deberá medir en la próxima ronda al que salga vencedor del duelo que enfrentará al ruso Daniil Medvedev (12°) y al neerlandés Jesper De Jong (73°).

Tabilo espera partir con el pie derecho su expedición en Australia | Foto: Getty Images

¿A qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Quentin Halys en Austraian Open?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Quentin Halys está programado para este domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horas aproximadamente en la cancha 15 de Melbourne Park.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Tabilo en el Australian Open?

El partido entre Alejandro Tabilo y Quentin Halys lo podrás seguir EN VIVO a través de las señales de ESPN 2 o ESPN 3, de acuerdo a la programación del momento.

Además, también podrás verlo EN VIVO y de manera ONLINE a través de la plataforma Disney+, exclusivo en su plan Premium.