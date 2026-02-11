Alejandro Tabilo (71°) sacó chapa de candidato en el Argentina Open (ATP 250 de Buenos Aires) tras ganarle un partidazo al brasileño campeón defensor Joao Fonseca (33°) 6-3, 3-6 y 7-5 en 2 horas y 23 minutos de juego.

El zurdo nacido en Toronto se llevó con facilidad el primer set tras aprovechar un quiebre de servicio en el segundo juego, por lo que con un sólido tenis se llevó la manga 6-3.

Alejandro Tabilo dejó en el camino a Joao Fonseca (Getty Images).

En el segundo parcial, Fonseca levantó con el apoyo del público y por el mismo score se llevó el set a su favor tras un quiebre de servicio en el sexto juego.

En el tercer set pasó de todo. Hubo dos quiebres de servicio por lado en un trámite parejo hasta el duodécimo game donde el chileno llegó a tener 3 puntos de partido hasta que finalmente logró llevarse el set por 7-5.

Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo en el Argentina Open

Ahora en cuartos de final, Alejandro Tabilo enfrentará a la gran carta local Tomás Etcheverry. El duelo se jugará este viernes en horario por definir y podrás seguirlo en el plan premium de Disney +.