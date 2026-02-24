El Chile Open 2026 ya está en marcha y en esta jornada se disputan los que son los duelos por la primera ronda del torneo que se disputa en nuestro país, el que para hoy nos tiene un partido de alto impacto.

En lo que será el último duelo de esta martes 24 de febrero, Alejandro Tabilo (42°) se enfrentará ante Tomás Barrios (112°) en un clásico nacional para buscar avanzar a los octavos de final.

Ambos jugadores llegan a su estreno en esta competición tras lo que fue su actuación en el Río Open en Brasil en donde Alejandro Tabilo llegó a la final de la competición y cayó ante Tomás Etcheverry, mientras que Tomás Barrios quedó eliminado en la fase de clasificación ante Dino Prizmic.

El que salga como vencedor de este duelo avanzaría a los octavos de final en el Chile OPEN y su rival saldría del ganador entre el argentino Thiago Tirante e Ignacio Buse

Tabilo quiere un cupo a las semifinales | Foto: Instagram

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Tomás Barrios se disputará este martes 24 de febrero no antes de las 20:00 horas en el Court Central Jaime Fillol.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios?

El encuentro podrá verse en TNT Sports Premium y vía streaming podrás seguir este duelo por HBO Max en Chile.