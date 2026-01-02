El circuito mundial de tenis calienta motores para el arranque de temporada y el inicio del Abierto de Australia 2026, el primer Grand Slam del año, que tendrá como gran atractivo el histórico regreso de la leyenda estadounidense Venus Williams.

A sus 45 años, la ganadora de 7 Grand Slam volverá a competir en Melbourne tras cinco temporadas de ausencia. La organización del torneo confirmó que la mayor de las hermanas Williams recibió una wild card (invitación especial), asegurando la presencia de una de las máximas figuras de todos los tiempos en el cuadro principal femenino.

Venus Williams volverá a competir en un Major tras su participación en el US Open 2025 (Getty Images).

Dueña de siete títulos de Grand Slam, Venus regresa a Melbourne Park tras su última aparición en 2021, edición donde se despidió en segunda ronda frente a Sara Errani. Fue la organización del certamen quien oficializó la participación de la ganadora del oro olímpico en Sidney 2000. “Ella ha vuelto. Siete veces campeona de Grand Slam, Venus Williams”, anunciaron en redes sociales.

El retorno de la tenista nacida en Lynwood, California, genera alta expectación luego de su reciente paso por el US Open, donde, pese a caer ante Karolina Muchová, demostró vigencia al llevar el encuentro a un reñido tercer set.

La mayor de las Williams llega al primer Major del año con una trayectoria envidiable en tierras australianas, donde alcanzó las finales de 2003 y 2017. En sus participaciones previas, registra un total de 75 partidos disputados, acumulando 54 victorias y 21 derrotas, lo que le otorga un sólido 72% de efectividad en el torneo oceánico.

