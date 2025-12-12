Carlos Alcaraz ya mira de frente la temporada 2026 y, especialmente, el primer desafío grande del calendario: el Abierto de Australia. El español inició esta semana su pretemporada con una meta clara, levantar por primera vez el trofeo en tierras oceánicas.

“Empiezo la pretemporada con mucha ilusión. Quiero trabajar bien y preparar de la mejor manera posible, tanto física como mentalmente, el inicio de año. Mi objetivo claro para 2026 es ganar el Open de Australia. Lo bueno y lo malo es que es el primer torneo del año. Quiero estar listo para dar un buen nivel”, señaló el tenista español tras ser premiado como el mejor deportista de Murcia en 2025.

Consultado sobre por qué Melbourne ha sido un escollo mayor en comparación a otros Grand Slams, Alcaraz fue directo: “El hecho de disputarse al inicio de temporada hace que me sea complicado llegar con ritmo competitivo, pero no diría que se me da mal. Otros jugadores se desenvuelven mejor en ese contexto”, dijo el nacido en El Palmar.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner amenazan con ganarlo todo en 2026 (Getty Images)

“Creo que he mostrado un muy buen tenis en Australia y que han sido pequeños detalles los que han provocado mis derrotas”, agregó.

En esa línea, dejó una frase que resuena como advertencia para Jannik Sinner y el resto del circuito: “Me falta el último empujón para avanzar, pero creo y espero que este año va a ser diferente”.

Así quedó el ranking ATP en 2025

N° Tenista Puntos 1 Carlos Alcaraz (ESP) 12050 2 Jannik Sinner (ITA) 11500 3 Alexander Zverev (GER) 5160 4 Novak Djokovic (SER) 4830 5 Félix Auger-Aliassime (CAN) 4245 6 Taylor Fritz (USA) 4135 7 Alex de Minaur (AUS) 4135 8 Lorenzo Musetti (ITA) 4040 9 Ben Shelton (USA) 3970 10 Jack Draper (GBR) 2990

