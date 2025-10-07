Una lesión al tobillo obligó a Carlos Alcaraz a ausentarse del Masters 1000 de Shanghái luego de coronarse campeón del ATP 500 de Tokio. El tenista número uno del mundo decidió ausentarse del cierre de la gira asiática y decidió retornar a España para recuperarse y afrontar el cierre de temporada donde le esperan un puñado de torneos, el ATP Finals y la King Slams.

Tras su meteórica irrupción en el circuito y consolidarse como una de las grandes figuras del tenis mundial, Carlos Alcaraz despertó el interés de importantes marcas tanto en España como en el resto de Europa, entre ellas BMW. Como embajador de la firma alemana, el reciente campeón del US Open ha recibido diversos modelos de la marca, que van desde vehículos eléctricos hasta deportivos de alta gama.

Carlos Alcaraz deja de lado su humildad cuando se automóviles se trata (Getty Images).

El impresionante nuevo BMW de Carlos Alcaraz

En el mes de junio, el ganador de 24 títulos ATP visitó la fábrica de la marca germana donde recibió de regalo un lujoso último modelo: se trata de un BMW 4 Competition Coupé de alto rendimiento, cuyo diseño combina líneas agresivas con detalles sofisticados, en sintonía con el espíritu competitivo del murciano.

Según dio a conocer el sitio español ‘20minutos’, el modelo posee una tapicería de cuero Merino Silverstone-Schwarz, un motor de 510 CV de potencia, con ocho velocidades distintas y que puede alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, además de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,9 segundos.

Actualmente el lujoso modelo está avaluado en unos 126,5 mil euros y en el mercado chileno el M4 Competition Coupé alcanza un precio de salida de $130 millones.

Pero este no es el primer modelo que tiene en sus manos el tenista español. Desde que firmó con la marca alemana, Alcaraz ha tenido en su garage distintos modelos entre los que se cuenta el BMW Serie 1 120 D y el BMW iX1.