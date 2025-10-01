Carlos Alcaraz no se guardó nada tras coronarse campeón del ATP 500 de Tokio. El número uno del mundo criticó con dureza el sistema de torneos obligatorios que impone el circuito, advirtiendo que limita la libertad de los jugadores para decidir su agenda.

En conferencia de prensa, el español se mostró de acuerdo a los dichos de la tenista Iga Swiatek quien también se lanzó contra la ATP. “Creo que el calendario es muy ajustado. Tienen que hacer algo con él. Creo que hay demasiados torneos obligatorios, demasiados seguidos. Impusieron reglas que nos obligan a jugar torneos Masters 1000, Masters 500, lo que sea. Pero hay demasiadas reglas que a nosotros, como tenistas, no se nos permite elegir si jugar o no”, lanzó.

Carlos Alcaraz sigue intratable este 2025 (Getty Images).

El ganador de 24 títulos ATP y 6 Grand Slams aseguró que se saltará algunos torneos para cuidar su estado físico y mental. Y así quedó reflejado al comunicar su baja del Masters 1000 de Shanghái tras conquistar Tokio.

“Siendo sincero, tengo que considerar en el futuro si tengo que saltarme algunos torneos obligatorios solo para mantener mi condición física y mi buena forma. Obviamente, va más allá de la condición física”, dijo Alcaraz.

“Creo que mentalmente también es muy exigente, jugar tantos torneos obligatorios seguidos o jugar tantos torneos sin tener días para descansar mentalmente. Consideraré saltarme algunos torneos obligatorios por mi propio bien. Estoy de acuerdo con Iga y creo que muchos jugadores lo harán”, cerró el tenista de 22 años.

El murciano posa con el trofeo del ATP de Tokio (Getty Images).

¿Qué había dicho Iga Swiatek?

La tenista polaca, ex número uno del mundo también cargó contra el calendario femenino. “La WTA he hecho que esto sea una locura con todas estas reglas obligatorias. Es imposible encajarlo en el calendario. No creo que ninguna jugadora de élite pueda lograrlo. Tenemos que ser inteligentes, no preocuparnos demasiado por las reglas y solo pensar en lo que es saludable para nosotras”, dijo.

“Es duro. Lo único que puedo hacer ahora, después de decidir que voy a jugar todos estos torneos obligatorios, es cuidar mi cuerpo y mi recuperación”, agregó.

Carlos Alcaraz y una lesión que lo borra de Shanghái

No fue una semana fácil para Carlos Alcaraz en la capital japonesa. En primera ronda sufrió una dolorosa torcedura de tobillo en la primera ronda ante el argentino Sebastián Báez. Y en la previa de la final, el mismo español entregaba el agradecimiento público a su fisioterapeuta calificándolo como “el mejor del mundo”.

Con la baja de Alcaraz del Masters 1000 de Shanghai, cuya primera ronda comenzará este miércoles, el italiano Jannik Sinner asoma como el gran favorito para llevarse el trofeo que ya supo conquistar en 2024 tras vencer a Novak Djokovic.