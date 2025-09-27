Carlos Alcaraz no solo deslumbra con su talento en la pista, donde tras conquistar el US Open y competir en la Laver Cup encara ahora la gira asiática en busca de un nuevo título, sino que también se ha convertido fuera de ella en un referente de estilo y elegancia.

Pese a mantener una vida humilde y fuera de los focos, el tenista de 22 años nunca ha escondido su fascinación por los relojes, y así quedó reflejado hace unas semanas cuando conquistó el Abierto de Estados Unidos y exhibió su preciosa nueva adquisición.

El murciano llamó la atención al levantar el trofeo luciendo en su muñeca un reloj de alta gama, una pieza de diseño clásico, elegante y resistente que rápidamente despertó la admiración de coleccionistas y aficionados a la relojería.

El nuevo Rolex de Carlos Alcaraz

Según dio a conocer la revista Men’s Health se trata del “Cosmograph Daytona de Rolex, un nuevo reloj de la marca fabricado en oro amarillo de 18 quilates con esfera azul turquesa y negro y brazalete Oysterflex caracterizado por estar fabricado en un material resistente que garantiza una gran duración y con un bisel Cerachrom negro con escala taquimétrica que lo hace único”. La pieza está avaluada en unos 37 mil euros, es decir unos 41,5 millones de pesos chilenos.

Pero no es la primera vez que el número uno del mundo luce una pieza Rolex en su muñeca. Antes, y según informó la citada revista, el tenista nacido en El Palmar ha exhibido varios modelos en torneos como Indian Wells, Roland Garros y Wimbledon. Se trata de los modelos Rolex Datejust 31, Rolex Cosmograph Daytona Meteorito y el modelo Rolex Daytona 116576TBR Platinum Diamond Ice Blue Arabic Dial.

Lo que viene para Carlos Alcaraz este 2025

Después de conquistar el US Open 2025 y disputar la Laver Cup, Carlos Alcaraz se prepara para la exigente gira asiática sobre canchas duras con la misión de defender el número uno del ranking, recuperado tras vencer a Jannik Sinner en Flushing Meadows. De andar todo bien, el calendario del murciano contempla el ATP 500 de Tokio y el Masters 1000 de Shanghái antes de regresar a Europa para encarar el cierre de la temporada donde podría disputar el Masters 1000 de París y el ATP Finals.