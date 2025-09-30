Carlos Alcaraz decidió ponerle punto suspensivo a su impresionante temporada en el circuito. Tras coronarse campeón en el ATP 500 de Tokio donde derrotó en dos sets al estadounidense Taylor Fritz (5°), el tenista español tomó una tajante decisión que provocó la sorpresa del mundo entero.

El número uno del mundo, quien este martes disputó su décima final en la temporada, comunicó que se bajará del Masters 1000 de Shangái donde era el gran favorito junto a Jannik Sinner para llegar a la final. “Siento mucho anunciar que no podré jugar este año”, expresó el murciano en sus redes sociales.

“Lamentablemente, he estado lidiando con algunos problemas físicos y, tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Tenía muchas ganas de volver a jugar frente a la increíble afición de Shanghái. ¡Espero volver pronto y ver a mis aficionados chinos el año que viene!”, sentenció el hispano de 22 años años.

Carlos Alcaraz comunicó su decisión en redes sociales (Instagram).

Jannik Sinner se frota las manos con la baja de Carlos Alcaraz

No fue una semana fácil para Carlos Alcaraz en la capital japonesa. En primera ronda sufrió una dolorosa torcedura de tobillo en la primera ronda ante el argentino Sebastián Báez. Y en la previa de la final, el mismo español entregaba el agradecimiento público a su fisioterapeuta calificándolo como “el mejor del mundo”.

Con la baja de Alcaraz del Masters 1000 de Shanghai, cuya primera ronda comenzará este miércoles, el italiano Jannik Sinner asoma como el gran favorito para llevarse el trofeo en tierras chinas. Asimismo, el actual número dos del mundo disputará esta jornada la final del ATP 500 de Beijing ante el estadounidense Learner Tien (52° del mundo).