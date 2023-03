Andrea Dellacasa no sólo brilla como DJ y modelo mainstream, ahora también se abrió hacia las plataformas de suscripción con contenido para adultos y se está haciendo la América con sus propuestas de alto calibre. Al menos así lo dejó saber ahora, cuando contó que este es su principal sustento.

¿Andrea Dellacasa tiene OnlyFans?

No, no se trata de un OnlyFans sino que de una plataforma similar llamada Unlok, la misma donde Antonella Ríos lleva cosechado un séquito de fanáticos desde los encierros de la pandemia.

"Me va increíblemente bien, tengo muchos suscriptores, pero no te puedo decir cuántos. Para mí es el ingreso más importante en este momento", aseguró Dellacasa en conversación con LUN.

El sitio no sólo permite la publicación de contenidos, sino que también la interacción con los seguidores de cada modelo, algo que Andrea valora considerablemente.

Según cuenta Dellacasa, "mis suscriptores que pagan 10 dólares al mes, participan de una comunidad como Instagram, comparten inquietudes entre ellos y a mí también me escriben con mensajes directos y positivos".

"Varios cada mañana me envían sus buenos días, tengo tres poetas que me mandan sus versos, no sé si los crean ellos o los copian", asegura.

Pero no sólo galanes se acercan Andrea, también fanáticos preocupados por su intimidad, al punto de que incluso le llegan a preguntar por su mascota, una chihuahua llamada Lucy que adoptó en España. Ternuras.

Algunas de las fotos SFW de Andrea Dellacasa:

