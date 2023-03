Un video que salió recientemente a la luz muestra los momentos posteriores al altercado en plena vía pública que tuvieron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, en las afueras de la casa que antes compartían. De acuerdo con un relato, el futbolista fue "brutalmente agredido" por la ex chica Mekano.

¿Cómo fue el altercado de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia?

El registro revelado por Meganoticias muestra a Valdivia prácticamente sin polera y con escolta policial en un sector de Chicureo, donde se encuentra la propiedad familiar, tras la pelea que tuvo la pareja el lunes recién pasado.

Se trata de un clip que registra el procedimiento policial que se dió en este momento.

Hay que recordar que este altercado terminó de hacer estallar la polémica que tanto Aránguiz como Valdivia han protagonizado esta semana, en conjunto con Maite Orsini.

El relato sobre lo que habría ocurrido en esa instancia lo entregó el periodista José Antonio Neme en Mucho Gusto, donde partió indicando que "Jorge Valdivia se siente un hombre soltero, pese a que él dice que recibe de parte de Daniela mensajes amorosos, de intentarlo otra vez y él le dice reiteradamente que esto se acabó".

La narración de Neme la obtuvo de parte del ex seleccionado nacional, después de que Daniela tuviese el controversial contacto telefónico con el mismo matinal, momento en el que también acusó de tráfico de influencias a Orsini.

Neme cuenta que Valdivia "empieza a independizarse y conoce a la diputada Orsini en un evento de Unicef. Comienzan a conocerse, a salir y entremedio, Daniela insiste con mensajes de distinto tenor de que vuelvan; algunos más amables, otros mucho menos amables".

Como la relación entre el Mago y la diputada fluyó, siguieron en contacto y programaron un viaje a Río de Janeiro juntos a fines de febrero; mientras ellos están en Brasil, Daniela se entera sobre que se convirtió en la amante de su propio esposo y se enfurece detonando la controversia en el live de Instagram que inició todo.

Cuando Valdivia vuelve del extranjero, acude a la casa que antes compartí con Aránguiz y es ahí donde se produce la pugna que llegó incluso a las agresiones físicas.

"Jorge dice que va a sacar su ropa y que espera la hora en que Daniela salga a dejar a sus hijos o a hacer algún trámite, para no cruzarse con ella (...) dice que nunca le pidió explicaciones por el live de Cecilia Gutiérrez, que él fue simplemente a sacar la última cantidad de ropa que le quedaba en su casa", contó Neme.

Fue en ese momento en que todo el infierno se liberó: "según él, Daniela le impide avanzar, le bloquea el paso con el auto. Se bajan los dos y se produce una discusión acalorada".

"Lo que dice Jorge Valdivia es que él fue brutalmente agredido, mordido en su espalda, golpeado en su nariz, arañado, en fin. El carabinero saca a Daniela (...) El nunca la agrede, él no es un agresor de mujeres. Él simplemente va a buscar su ropa y se produce este descontrol, esta situación emocionalmente muy lamentable".

José Antonio sostiene que Jorge Valdivia dice "que me están acusando de algo que no es real y eso me está perjudicando". Y que, de hecho, "no ha revelado la real personalidad que ella tiene, por respeto a los niños".