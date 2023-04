El ex futbolista publicó un curioso mensaje en sus redes sociales.

A Mauricio Pinilla no le basta con haber revelado rimbombantemente su nuevo romance con Gala Caldirola, lanzar su marca de ropa y hacer un mea culpa sobre la tormentosa relación que mantiene con sus hijos. No. Ahora también decidió contraatacar a quienes lo han criticado en los últimos días, por revelar que está con la ex pareja y madre de los hijos de otro futbolista.

¿Cómo reaccionó Mauricio Pinilla por críticas por romance con Gala?

Desde el Viernes Santo, cuando la pareja expuso el affair, que las críticas y trolleos tanto hacia la modelo como el ex futbolista no se han detenido.

A Pinilla le critican que "no tiene códigos", mientras que a la modelo le han espetado que "Oriana finalmente tenía la razón", en referencia a que la chica reality la criticó múltiples veces por sus relaciones con futbolistas.

Esta misma semana, la pareja decidió desafiar a los haters con la publicación de una nueva imagen que los mostraba juntos. Para posteriormente mostrarse en público para el lanzamiento de Figo, la firma recién inaugurada del también comentarista deportivo.

Pero ahora, Mauricio Pinilla decidió reaccionar ante todo las tallas y el odio que ha recibido de parte de miles de usuarios, con un críptico mensaje que dio a conocer por medio de su cuenta en Instagram.

"Tratando de arruinarle la vida a los demás, jamás encontrarás la felicidad", escribió Pinilla, con letras blancas sobre un fondo negro, casi como si estuviese de luto.

Y no hubo mayores explicaciones. No especificó si se refería a alguien en particular o a la masa de personas que le han "pegado" en los últimos días. Sólo fue eso.