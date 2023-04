El ex futbolista se llenó de comentarios a propósito de la novedad que revelaron este viernes.

Mauricio Pinilla y Gala Caldirola confirmaron este Viernes Santos lo que todo el mundo sabía: actualmente tienen un romance y son pareja. El asunto es que la novedad no le gustó mucho a los seguidores ni del futbolista ni de la modelo, por lo que sus cuentas de Instagram comenzaron a llenarse de comentarios trolleando la decisión de estar juntos.

¿Por qué critican el romance de Mauricio Pinilla y Gala?

De nada les sirvió bloquear los comentarios en la publicación conjunta con la que anunciaron su creciente affair, porque quienes quisieron incomodar a la flamante pareja buscaron el siguiente post que tuviese abierta la opción y les cayeron con todo.

Las críticas tienen que ver principalmente con un cuestionamiento a no tener códigos, por cultivar una relación con la ex mujer de quien fuera su compañero en la Selección Nacional, Mauricio Isla, jugador con el que la ex chica reality tiene una hija.

"Te cagaste al isla hermano", fue uno de los comentarios más suaves que le tiraron. Después siguieron otros como: "Ya sabemos quien es el Judas", "Me saliste bastante tímido eh!", "La traición hermano", "No tiene ni que taparse la G tatuada. Todavía sirve", "Malaya 0 codigos ijo del ñ a t o" y "Wena po Icardi".

Pero sin duda el más despiadado fue: "Primero el mago Jiménez y ahora el isla shaaa para el leseo".

Hasta el momento, tanto Mauricio Pinilla como Gala Caldirola han mantenido el silencio en torno a los trolleos, sólo se han dedicado a compartir los mensajes de apoyo de sus cercanos por medio de sus historias.

Revisa los comentarios que le llegaron a Mauricio Pinilla por su romance con Gala Caldirola:

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)

Trolleo despiadado contra Pinilla por romance con Gala.(Foto: Instagram)