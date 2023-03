El escándalo de la semana está dando para todo, incluso destapar antiguas rencillas en la pareja del ex futbolista y la ex chica Mekano.

Aseguran que Daniela Aránguiz le pilló un test de embarazo a Jorge Valdivia y no era de ella

Lo de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia no ha dejado de escalar, desde el fatídico live de Instagram en que la ex chica Mekano se enfureció por haberse convertido en la amante de su propio esposo. Pero ahora, incluso han salido antecedentes de las infidelidades previas del ex seleccionado nacional.

Resulta que la polémica en torno al triangulo amoroso, que también incluye a la diputada Maite Orsini, revivió a la farándula en las pautas de los matinales de la televisión chilena.

Aunque los programas reniegan de ese tipo de contenidos periodísticos, hasta ahora no habían tenido problemas con abordar hasta el cansancio la controversia de Tonka Tomicic y Parived por el caso contrabando de relojes de lujo, y ahora tampoco ignoraron la pugna entre Aránguiz y Valdivia.

Así es como viejas glorias de la farándula local "resucitaron" y volvieron a la pantalla chica, entre ellas Cecilia Gutiérrez y Carola Julio, pero también la ex figura de Me Late Paula Escobar.

La periodista fue invitada a conversar del escándalo en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde expuso el sorpresivo hallazgo que en un momento tuvo con alto impacto a Daniela Aránguiz.

Escobar sostuvo que "según lo que pude investigar, es que hay una prueba que a Daniela la dejó tremendamente preocupada y eso es lo más grave de todo".

"Le encontró una prueba de embarazo a Jorge Valdivia", sentenció Escobar.