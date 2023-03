Se acabó la defensa corporativa del ex futbolista y ahora la ex chica Mekano sigue furiosa.

Daniela Aránguiz volvió al programa Zona de Estrellas en medio del escándalo que está viviendo tras destacar el conflictivo triángulo con el ex futbolista Jorge Valdivia y la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini. Allí reflexionó sobre lo que está ocurriendo en torno a su pareja y familia.

Daniela Aránguiz reacciona a escándalo con Jorge Valdivia

"Me siento desleal hablando de Jorge acá, porque yo siempre dije que no iba a hablar nunca del padre de mis hijos, pero siento que lo que Jorge me hizo a mí ahora fue la guinda de la torta de toda mi vida, haber sido humillada y defender lo indefendible con él", comentó en primer lugar Aránguiz, estableciendo su posición ante la controversia.

Entonces, en el ambiente se distendió y amplió sus perspectivas, explicando que "toda la vida lo defendí a él de todo y yo soy la mamá de sus hijos y, por último, si no me respeta como mujer, que me respete como la mamá de sus hijos. Y yo escuchar que él me dice a mí que esto es una mentira para que la otra niña escuche, es lo mismo que me hizo a mí durante 17 años".

Aún así, insistió que le incomoda el hablar mal de Valdivia. Se complica y le da una vuelta, pero el dolor que sintió al enterarse que se había convertido en la amante de su propio esposo, es mayor.

Daniela contó que "hoy día hablaba con mi mejor amiga y mi mamá, quienes me decían: ‘Pero él ha sido desleal contigo toda la vida’. Pero yo sentarme aquí a hablar mal de él, me provoca algo terrible, porque yo me casé muy enamorada de Jorge y y estuve toda mi vida enamorada de él, yo me quería morir al lado de ese hombre".

"A mí Jorge siempre me engañó, porque él me dijo que me amaba también y es súper duro darse cuenta que tu amaste tanto a alguien que nunca te amó como tú lo amaste. Yo creo que eso no cambió, porque el quería jugar este juego de buscarme, mientras tenía esta otra cartita bajo la manga. Si no le resultaba conmigo, iba a empezar con ella".

"Que él me haga pasar y bajar un escalón, para yo prestarme quizás a su juego de amante, eso yo no lo aguanto", concluyó.