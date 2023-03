Millaray Viera lleva un tiempo alejada de la televisión, pero ahora finalmente destapó el proyecto secreto que se estaba guardando y en el que está trabajando junto a un reconocido actor de Hollywood.

¿Cuál era el proyecto secreto de Millaray Viera con un actor de Hollywood?

La ex figura de Chilevisión expuso por medio de su cuenta de Instagram lo que se traía entre manos.

"¡Por fin puedo develar el por qué de mis viajes a Barcelona! Fui elegida para ser rostro global, junto a dos mujeres increíbles, del nuevo perfume de Banderas", escribió Viera añadiendo un emoticón de corazón.

Y sí, ese Banderas es nada menos que Antonio Banderas, el actor de origen español que alcanzó la fama de la mano de Pedro Almodóvar y que dio el salto al éxito también en Hollywood.

Millaray confesó que "hace mucho tiempo que quería compartir con ustedes esta noticia que me hace muuuy feliz y me honra como no imaginan".

"Mi amor a la distancia para mis queridos Antonio Banderas y Mario Casas y para mis amigas Agatha y Steff, todos ellos mis compañeros en esta aventura que recién comienza".

"Qué fortuna trabajar con tan hermosa energía alrededor", remató la hija de Gervasio.

Revisa las imágenes del anuncio de Millaray Viera:

¡Lo reveló! Este es el proyecto secreto de Millaray Viera.(Foto: Instagram)

