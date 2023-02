El Festival de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, prácticamente se desahogó, exponiendo toda la amargura que le produce la actual versión del certamen en la ciudad jardín, llegando incluso a asegurar que no debería hacerse, debido a las tragedias que ha enfrentado recientemente Chile.

¿Qué dijo el ex director del Festival de Viña?

Riesenberg postula "que hay dos posibilidades. Una, que no se haga. Con un país en las condiciones que está en Chile, ardiendo, con lo que acaba de vivir Viña, donde hay posibilidades de que esto vuelva a ocurrir, yo no lo haría porque el país no está preparado para cantar y bailar. Las cosas tienen su momento y su oportunidad".

"Yo lo suspendería. Y si yo hubiera hecho otra cosa, en caso que haya que hacerlo, yo voy con puros artistas chilenos. Solamente chilenos. Y a los artistas internacionales (debido a que el show se emite en otros países) los traigo al jurado y los hago cantar tres canciones, como lo hacía yo. Siempre hay posibilidades. Acuérdense que el 2010 hubo un terremoto y no hicimos la última noche del Festival. Entonces, hay razones de fuerza mayor", complementó.

En tanto, a propósito de la renuncia de Mauricio Correa, la ex figura televisiva postuló que "yo haría lo mismo que él, también renunciaría. O sea, entre el despelote que esto significa y bajo las circunstancias que vive el país, yo no hubiera dirigido el Festival. Hace mucho rato que hubiera renunciado".

Esto, recalcando una vez más que "Chile no está para hacer un festival de proyección internacional".

"Chile tiene otras prioridades, Chile tiene que resolver otras cosas antes de hacer un festival. Tú no puedes hacer un festival con la gente que se le están quemando las casas, que no tienen qué comer, que no hay agua, que se echa a perder el avión y hay que traer un repuesto. No, hay otras prioridades. Chile está viviendo otro tipo de situaciones".

"Y si me permites decirlo, el festival es tan malo como el actual gobierno que tenemos, es evidente, estamos improvisando. Yo le tengo una gran simpatía a Boris, creo que está lleno de buenas intenciones, pero hay que llevarlas a cabo", remató.