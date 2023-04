Mauricio Pinilla se aburrió de los trolleos que no dejan de llegarle en masa, tras la revelación de su relación con Gala Caldirola. Ahora publicó un duro mensaje en contra de Daniela Aránguiz, quien posteriormente tuvo la más particular de la reacciones.

¿Qué dijo Mauricio Pinilla de Daniela Aránguiz?

Durante el fin de semana, el ex futbolista dio a conocer su publicación por medio de las historias de su Instagram, donde expuso toda su rabia.

"Tengo mucha paciencia pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial! Le aviso en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces!", indicó Pinigol.

Y su ira no quedó sólo ahí: "se acabo el webeo, abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada, ya que se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta mierda!".

Su remate fue aún más contundente: "Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada!".

"Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie", puntualizó.

La curiosa reacción de Daniela Aránguiz

La ex esposa de Jorge Valdivia habló del mensaje que le dedicó Pinilla, pero fue todo lo contrario a lo que acostumbran ser las andanzas públicas de Daniela Aránguiz.

En medio del live de Instagram que algunos domingos hace junto a Cecilia Gutiérrez, Daniela expuso que "hablamos harto rato y me dijo: 'Dani, tú me conoces desde chico, sabes perfectamente cómo soy, nosotros nos quisimos mucho porque fuimos súper amigos, siento que las cosas se tienen que conversar, que no tenemos que tener mala onda'".

Aránguiz explicó que ella era amiga de Mauricio antes de casarse con Jorge Valdivia, pero tras el matrimonio perdió todo contacto con sus antiguas amistades.

"Le dije: 'Yo no te deseo mal, todo lo contrario', después me dijo 'yo tampoco. Ojalá que encuentres la paz'. Ahí empezamos a conversar y como que se acordó que yo no era la esposa de Jorge, como me miró todos los años después, sino que era la Dani que era su amiga de cuando éramos chicos".

"Incluso nos dijimos 'ojalá retomar la amistad que tuvimos'", reveló Aránguiz.