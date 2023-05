La ex chica reality entregó muchos detalles de su relación en su reciente paso por PH.

Gala Caldirola fue una de las reciente invitadas al programa de Chilevisión Podemos Hablar, momento en el que entregó múltiples detalles de su actual vínculo amoroso con Mauricio Pinilla, entre ellos cómo lo conoció y además hizo una defensa ante la creencia de que le arrebató el marido a Gissella Gallardo.

¿Cómo conoció Gala Caldirola a Mauricio Pinilla?

"Nos conocimos hace un montón de tiempo, ya dimos vuelta el año. Nos conocimos de casualidad una noche que salí a un bar con unas amigas y ahí nos topamos. Todo partió como una amistad, una amistad con mucha sintonía", contó la ex chica reality en medio de la apuesta televisiva.

Así, arremetió contra sus detractores, recalcando que "yo no sé en qué momento, ni cómo, ni cuándo, en las redes sociales se ha creado toda esta historia, en la que yo parece que casi estoy metida en una ruptura matrimonial, cuando yo no tengo absolutamente nada que ver ahí".

"Soy una mujer que respeto ante todo a todas las demás mujeres", puntualizó Gala de paso.

Pero la arremetida llegó del mismo programa: "¿no fuiste una roba maridos?". Ante lo que Gala reacciono tajante: "Nadie te roba el marido o la esposa, las relaciones se rompen. Tú pierdes a tu marido o a tu esposa, nadie te la quita".

"Yo no tengo nada que ver en el pasado de Mauricio, yo solo soy su presente. No sé cómo se dio para que parezca que estoy metida en esa historia, cuando en realidad yo no tengo nada que ver ahí".

"Siempre he sido súper respetuosa y lo seguiré siendo. Por eso no quisimos mostrarnos antes, por respeto, a que todo fuera en el debido momento", estableció la española.