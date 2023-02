El domingo 5 de febrero, Iván Cabrera volvió a estar en el ojo del huracán luego de ser detenido bajo acusaciones de supuesta violencia intrafamiliar, a días de que se confirmara que volvió con su ex pareja Antonella Muñoz, quien lo acusó falsamente de violación a fines de 2021.

Ahora, el bailarín habló a la cámara de su teléfono en una publicación de la que aparentemente después se arrepintió, eliminándola de sus perfiles; aunque su testimonio refutando los nuevos delitos que le imputan ya se había viralizado.

Eso sí, el hombre dejó una declaraicón oficial que permanece en su cuenta, allí, con un tono mucho más calmado que en la primera versión de sus dichos, expone cómo ha experimentado los sucesos de las últimas horas.

¿Qué pasó con Iván Cabrera ahora?

El ex Aquí se Baila grabó un video que justificó que era para "explayarme con mi verdad".

Allí expuso que "todo el mundo se enteró de que volví con Antonella (Muñoz). Y todo el mundo, desde mi familia, amigos y ustedes, se sorprendieron y me preguntaban cómo era posible que haya vuelto con ella después de todo lo que ella me hizo y la compleja situación".

"Sí, fue terrible, pero sentí que cuando se reivindicó fue valiente, lo consideré como algo digno de destacar y la acompañé, en especial porque me pidió que no le diera la espalda, así que la acompañé en todo momento", justificó.

Entonces, "a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que comenzó a aparecer la Antonella de la cual yo me había enamorado y dije: ‘¿Por qué no permitirnos comenzar de nuevo?'".

"Esto tiene que ver con el amor, aunque mucha gente se ría y aunque lo vea ridículo. Es amor lo que yo siento. (…) En esta situación de pareja somos nosotros quienes saben qué es lo que pasa. Somos nosotros los que supimos qué fue lo que era tocar fondo con la situación, luego de eso un sin fin de cosas", postuló.

El nuevo conflicto

"Desafortunadamente, cuanto tú vuelves a cometer errores de la mano de los excesos, ocurren estas situaciones lamentables que debiesen dejar atrás, que no debiesen ocurrir", indica Cabrera en el mismo clip.

Y establece que "cuando no estás en tus 5 sentidos, todas tus sensaciones se exacerban y quedan grandes episodios negativos, por ende todo lo sucedido esta madrugada es algo complejo para mí, en especial porque hay gente tras de mí que sufre".

"Afortunadamente, hoy fue un día largo, salí libre después de todo el procedimiento que se hizo. No tenía antecedentes ni nada que a final de cuentas generara algo más grave", valoró.

Más tarde, echó mano a otro de las posturas con las que se defendió la primera vez que lo acusó Muñoz: "me quedo tranquilo con mi propia persona, sabiendo que mi familia y amigos saben quien soy: una persona intachable, correcta, que siempre quiere tirar para arriba".

"Sé perfectamente lo que he hecho, no estoy detenido. Hice todo el proceso que correspondía, así que el día de hoy quería exponer esto y dejar en claro que también hay otra verdad", recalcó.

"No puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito y tampoco dar, y dar, y dar explicaciones".

Antes de cerrar, Cabrera recalcó que no volverá a referirse al tema, esto a propósito de que "hay gente detrás mío que sufre, por ende todo queda hasta acá" y que "todo seguirá en la justicia".

"Han sido horas largas para mí, estoy agotado mental y emocionalmente, me hubiese encantado que esto no terminara así, pero, desafortunadamente, esto te demuestra que no estábamos para estar juntos", remató en el video oficial que permanece en su cuenta .

El video original

En el clip original que subió Iván Cabrera evidenciaba un estado de ánimo mucho más agitado y molesto. Dice prácticamente lo mismo, salvo por algunas frases en las que su tono es más desafiante ante quienes lo han criticado por retomar la relación con Antonella Muñoz.

"Luego de todo lo sucedido, por supuesto, en esta oportunidad a diferencia de otras, sinceramente no me quiero callar. Desafortunadamente también se han dicho muchas cosas de mí, se ha hablado mucho de mí, han hablado lo que han querido, y en todo momento siempre he mantenido el silencio, para que no se agranden las cosas, para no generar más situaciones engorrosas, etc., etc.", expone en primer lugar.

Y luego recalca molesto que "lo de anoche fue algo que tiene que tener otra versión también. Cuando hay dos personas, hay dos versiones".